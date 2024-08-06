Над Сумской областью сбили российский вертолет, 2 дрона и ракету, — ОВА

О воздушной атаке на Сумы в ВСУ сообщили еще в 14:15. Так на протяжении дня Воздушные силы предупреждали о пусках авиабомб в сторону региона.

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Силы обороны Украины уничтожили вертолет российских войск в небе над Сумской областью. Об этом сообщили в Сумской военной администрации.

Кроме того, как сообщается, также были уничтожены баллистическая ракета, а также два беспилотника.

"Сегодня, 6 августа в небе над Сумщиной подразделениями сил обороны и безопасности была уничтожена вражеская баллистическая ракета, 2 БпЛА и один вертолет", — сказано в сообщении.

Над Сумской областью уничтожили вертолет Фото: Скриншот

Отметим, что о воздушной атаке на Сумы в ВСУ сообщили еще в 14:15. Так, на протяжении дня Воздушные силы предупреждали о пусках авиабомб в сторону региона. Правда, заявление ОВА об уничтожении вертолета, ракеты и двух беспилотников там пока не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что во время ночной атаки ВС РФ ударили "Искандерами", Х-59 и дронами Shahed. Огневые группы Сил обороны работали, сообщили в Воздушных силах, в Киевской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областях. В некоторых регионах зафиксировано разрушение инфраструктуры.

Также напомним, что "боевые ведьмы" встали на защиту неба в Киевской области. По словам представительниц Бучанского ДФТГ, парни ежедневно уходят на фронт, а небо кому-то нужно оборонять от вражеских атак. В основном на вызовы они выезжают в ночное время суток.