"Никто не рожден для войны: "боевые ведьмы" встали на защиту неба в Киевской области (видео)

По словам представительниц Бучанского ДФТГ, парни ежедневно уходят на фронт, а небо кому-то нужно оборонять от вражеских атак. В основном на вызовы они выезжают в ночное время суток.

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Российские оккупанты не прекращают атаковать мирные города Украины при помощи ударных беспилотников и к их уничтожению присоединяются даже женщины в составе ВСУ, которых прозвали "боевыми ведьмами". Детальнее рассказали в сюжете DW.

Девушки тренируются на одном уровне с мужчинами, не обращают внимания на предубеждения и одновременно борются со своими страхами. Все это приводит к эффективному результату. Речь идет о представительницах Бучанского добровольческого формирования территориальной громады (ДФТГ), задачей которых является перехват "шахедов".

Елена с позывным "Малая" рассказывает, что в основном дроны-камикадзе фиксируются ночью. Объявляется воздушная тревога и они вынуждены ехать на боевые позиции с которых и ведется работа по воздушным целям.

Девушке всего 26 лет и она в подразделении самая молодая. По профессии она врач-терапевт, но несколько раз в неделю меняет белый халат на форму и становится за пулемет. Свою жизнь она изменила всего 2 месяца назад.

В Бучанском ДФТГ женщин примерно половина из всего личного состава и сами они себя называют "боевыми ведьмами".

"Потому что у нас женщины ведьмы. Мы добрые ведьмы — мы защищаем. Парни идут на войну, а нам нужно защитить небо. Мы должны владеть этими навыками и понимать, как работать. В принципе, этому можно научиться даже, если ты вообще не владел никакими знаниями про оружие. У нас никто не рожден для войны. Все сейчас этому учатся", — делится 37-летняя Юлия, которая работала в полиции, а теперь уже год в составе ДФТГ.

Напомним, 5 августа сообщалось, что ВС РФ запустили 24 Shahed по Украине. Во время ночной атаки российских оккупантов взрывалось в небе над семью областями, сообщили в Воздушных силах ВСУ. В Харьковской области повреждены объекты инфраструктуры, а в Винницкой области силы ПВО сбили четыре дрона.

13 июня сообщалось, что в Киевской области набирали женщин в мобильные огневые группы, чтобы те сбивали дроны. Женщин-добровольцев обещали научить защите неба, обеспечить необходимой амуницией и боеприпасами, а также предлагали дежурство по графику.