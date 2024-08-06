Над Сумською областю збили російський вертоліт, 2 дрони і ракету, — ОВА

Про повітряну атаку на Суми в ЗСУ повідомили ще о 14:15. Так протягом дня Повітряні сили попереджали про пуски авіабомб у бік регіону.

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Сили оборони України знищили вертоліт російських військ у небі над Сумською областю. Про це повідомили в Сумській військовій адміністрації.

Крім того, як повідомляється, було знищено балістичну ракету, а також два безпілотники.

"Сьогодні, 6 серпня, в небі над Сумщиною підрозділами сил оборони та безпеки було знищено ворожу балістичну ракету, 2 БпЛА та один гелікоптер", — сказано в повідомленні.

Над Сумською областю знищили вертоліт Фото: Скриншот

Зазначимо, що про повітряну атаку на Суми в ЗСУ повідомили ще о 14:15. Так, протягом дня Повітряні сили попереджали про пуски авіабомб у бік регіону. Щоправда, заяву ОВА про знищення гелікоптера, ракети та двох безпілотників там поки що не прокоментували.

Раніше повідомлялося, що під час нічної атаки ЗС РФ вдарили "Іскандерами", Х-59 і дронами Shahed. Вогневі групи Сил оборони працювали, повідомили в Повітряних силах, у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях. У деяких регіонах зафіксовано руйнування інфраструктури.

Також нагадаємо, що "бойові відьми" стали на захист неба в Київській області. За словами представниць Бучанського ДФТГ, хлопці щодня йдуть на фронт, а небо комусь потрібно обороняти від ворожих атак. Здебільшого на виклики вони виїжджають у нічний час доби.