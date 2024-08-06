Нічна комбінована атака на Україну: аналітики показали траєкторію польоту "Іскандерів" та БПЛА

У Києві уламки ракети пошкодили стоянку в Деснянському районі. В області постраждав центр корекції та розвитку дитини.

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В ніч на 6 серпня росіяни запустили по Україні балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, керовані авіаційні ракети Х-59 та БпЛА типу "Shahed". Канал моніторингу російської авіації опублікував траєкторії польоту ворожих засобів ураження.

Автори карти підкреслили, маршрути ворожих цілей були нанесені приблизно, без деталізації, а початок та кінець "шляху" розмиті через питання безпеки.

Як відомо, балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 Збройні сили РФ випустили по Київщині з Воронезької області.

Керованими авіаційними ракетами Х-59 ворог вдарив із повітряного простору над акваторією Азовського моря, а ударними дронами — із мису Чауда в Криму та Курська.

На карті, підкреслили автори, можуть бути відображені не всі ворожі цілі.

До того ж, наголосили на каналі, зазначене графічне зображення не дає ворогові уявлення про розташування сил оборони.

Ця інфографіка створена виключно з метою демонстрації загроз від масованих атак ворога та не є частиною офіційної комунікації сил оборони, заявили автори.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок падіння уламків ракети було пошкоджено стоянку для автомобілів в Деснянському районі.

Загоряння, за його інформацією, не було. Також не виявлено постраждалих та пошкоджених будівель.

Водночас, як інформує телеканал "Київ24", на Київщині постраждала офісна будівля, в якій розташований центр корекції та розвитку дитини.

Руйнування є у всіх 5 кабінетах закладу, у яких вибите скло, віконні рами та пошкоджена стеля.

Раніше Фокус розповідав про наслідки масованої комбінованої атаки на Україну, під час якої ЗС РФ застосували балістичні, керовані авіаційні ракети та ударні дрони-камікадзе.