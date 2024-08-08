ЗС РФ завдали рекордного удару по Сумській області 56 КАБами, загинули брат і сестра, — ОВА (відео)

За словами начальника Сумської ОВА Володимира Артюха, у населеному пункті Могриця під час авіаобстрілу КАБами загинули двоє людей — 22-річний брат і шестирічна сестра.

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Російські війська за минулу добу атакували Сумську область 56 керованими авіаційними бомбами КАБ. Обстрілу зазнали території чотирьох районів — Шосткинського, Конотопського, Сумського та Охтирського. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

"Такої кількості ударів КАБами за добу Сумщина ще не зазнавала", — зазначив Артюх.

За його словами, є й загиблі. По населеному пункту Могриця було завдано авіаційного удару КАБами, загинуло двоє людей, серед них одна дитина.

"Ворог убив брата і сестру. Брату було 22 роки, а його молодшій сестрі 6 років. Вони перебували на подвір'ї в школі, яка була знищена авіаційним ударом", — уточнив очільник Сумської області.

На довершення всього, з'явилися дані про двох поранених жителів інших населених пунктів у Сумському районі.

Нагадаємо, що в Україні спростували фейк про приєднання російського міста Суджа до Сумської області.

Також повідомлялося, що 6 серпня над Сумською областю збили російський вертоліт, два дрони та ракету. Протягом дня Повітряні сили попереджали про пуски авіабомб у бік регіону.