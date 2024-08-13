Впускатимуть лише за пропискою: у Сумській області запровадили обмеження на пересування громадян

Обмеження стосуватимуться 20-кілометрової зони у прикордонні Сумської області. Допуск на ці території здійснюватиметься за паспортами громадян України.

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У прикордонній зоні Сумської області з 13 серпня 2024 року запровадили обмеження на пересування усіх категорій громадян. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Військове командування запроваджує обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній 20-кілометровій зоні Сумської області", — йдеться у повідомленні.

В Генштабі пояснили, що такі обмеження впроваджуються з метою збереження життя цивільного населення та військовослужбовців у звʼязку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, активізацією діяльності диверсійно-розвідувальних груп і сил спеціальних операцій противника.

"Допуск осіб на зазначену територію здійснюється за паспортами громадян України з відповідною позначкою про реєстрацію проживання у цій зоні", — наголосили в генштабі ЗСУ.

Там також попросили з розумінням поставитися до запровадження таких тимчасових обмежувальних заходів.

Нагадаємо, 9 серпня у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що евакуації із Сумської області потребують близько 20 тисяч українців.

8 серпня начальник Сумської ОВА Володимир Артюх заявив, що окупаційні російські війська завдали рекордного удару по Сумській області 56 КАБами.