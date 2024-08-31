Обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла майже до 100, серед них — 22 неповнолітніх (відео)

За словами Олега Синєгубова, стан одної неповнолітньої дівчини — важкий, ще у п'ятеро дітей почувають себе задовільно. Люди отримують необхідну допомогу

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Кількість постраждалих внаслідок удару обстрілу ЗС РФ у Харкові збільшилась. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Постраждали 97 людей, з них 22 неповнолітні. У п’яти дітей стан задовільний, у 17-річної дівчини — важкий", — уточнив він.

Олег Синєгубов додав, що окупанти здійснили авіаційний обстріл ФАБ-500 у п’яти локаціях в Індустріальному, Слобідському та в центральній частині міста. В результаті обстрілу також пошкоджено 82 багатоквартирних будинків, 11 приватних будинків, 3 адмінбудівлі, 2 заклади освіти, 47 торгівельних закладів, 57 автомобілів, 2 складських приміщення, 10 гаражів та 1- приміщення підприємства.

За словами голови Харківської ОВА, пошуково-рятувальна операція вже фактично завершена. Наразі спеціальні служби працюють, щоб "усунути аварійність". Під'їзд, який постраждав після атаки, буде розбиратись.

"Маємо достатній резерв в місцях компактного розташування, де можемо розселити постраждалих. На місцях люди отримують усію необхідну допомогу. Решта постраждалих знайшли житло самостійно", — додав Олег Сінєгубов.

Нагадаємо, в п'ятницю, 30 серпня ЗС РФ вдарили керованими авіабомбами по Харкову. Відразу повідомлялось, що загинуло четверо людей, серед яких дитина. Також зазначалось про 28 потерпілих. Згодом повідомлялось, що кількість загиблих збільшилась до шести осіб.

На атаку відразу ж відреагував президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що удар був завданий за допомогою керованої авіабомби.