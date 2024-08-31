Обстрел Харькова: количество пострадавших возросло почти до 100, среди них — 22 несовершеннолетних (видео)

По словам Олега Синегубова, состояние одной несовершеннолетней девушки — тяжелое, еще у пятеро детей чувствуют себя удовлетворительно. Люди получают необходимую помощь

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Количество пострадавших в результате удара обстрела ВС РФ в Харькове увеличилось. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Пострадали 97 человек, из них 22 несовершеннолетних. У пяти детей состояние удовлетворительное, у 17-летней девушки — тяжелое", — уточнил он.

Олег Синегубов добавил, что оккупанты осуществили авиационный обстрел ФАБ-500 в пяти локациях в Индустриальном, Слободском и в центральной части города. В результате обстрела также повреждены 82 многоквартирных дома, 11 частных домов, 3 админздания, 2 учебных заведения, 47 торговых заведений, 57 автомобилей, 2 складских помещения, 10 гаражей и 1 помещение предприятия.

По словам председателя Харьковской ОГА, поисково-спасательная операция уже фактически завершена. Сейчас специальные службы работают, чтобы "устранить аварийность". Подъезд, который пострадал после атаки, будет разбираться.

"Имеем достаточный резерв в местах компактного расположения, где можем расселить пострадавших. На местах люди получают всю необходимую помощь. Остальные пострадавшие нашли жилье самостоятельно", — добавил Олег Синегубов.

Напомним, в пятницу, 30 августа ВС РФ ударили управляемыми авиабомбами по Харькову. Сразу сообщалось, что погибли четыре человека, среди которых ребенок. Также отмечалось о 28 пострадавших. Впоследствии сообщалось, что количество погибших увеличилось до шести человек.

На атаку сразу же отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что удар был нанесен с помощью управляемой авиабомбы.