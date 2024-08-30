28 пострадавших и погибший ребенок: ВС РФ нанесли удары по центру Харькова, детали

По словам городского главы Игоря Терехова, один из ударов противника пришелся по 12-этажному жилому зданию. Всего погибли четверо людей. Глава ОВА Олег Синегубов также сообщил о попадании в образовательное учреждение.

Related video

30 августа российские оккупанты посреди дня нанесли новые удары по Харькову. Один из них повредил образовательное учреждение. Фокус собрал все, что известно о вражеском терроре.

В 15:18 мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале написал, что город оказался под ударом вражеских авиабомб, поэтому местным жителям необходимо быть осторожными.

Один из ударов, продолжил городской глава, пришелся по центральной части Харькова, по гражданской инфраструктуре. Информацию касаемо пострадавших и разрушений продолжают уточнять.

"По предварительной информации в Индустриальном районе имеем попадание по 12-ти этажному жилому дому. Там пожар и частичное разрушение. Информация о пострадавших там уточняется", — написал Игорь Терехов.

Спустя еще несколько минут появилась информация о трех погибших в Индустриальном районе.

Также есть данные об ударе по Немышлянскому районе. Там, продолжил мэр, россияне убили ребенка прямо на детской площадке. Еще трое человек в этом районе ранены.

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов писал, что один из ударов повредил образовательное учреждение в Харькове. Общее количество раненых на момент публикации материала составляет 28 человек. Погибли 4 человека.

Удар по Харькову: реакция президента

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале также высказался о российском терроре. Он сообщил, что все службы для проведения спасательной операции уже были задействованы. Удар ВС РФ нанесли с помощью управляемой авиабомбы.

"Удар, которого не было бы, если бы у наших Сил обороны была способность уничтожать российскую военную авиацию там, где она базируется. Нам нужны сильные решения партнеров, чтобы остановить этот террор. Это абсолютно справедливая потребность. И нет никакой рациональной причины ограничивать Украину в защите. Нам нужны дальнобойные возможности. Нам нужно выполнение договоренностей по ПВО для Украины. Это спасение жизней", — написал Владимир Зеленский.

Напомним, 30 августа российские оккупанты атаковали Украину "шахедами" и "Искандером". Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской и Сумской областях. Есть попадания и раненые, а жителей Сум призвали закрыть окна после удара по местному предприятию.

Также в ночь на 29 августа ВС РФ массированно атаковали Украину, есть попадания. Ракеты и ударные беспилотники оккупанты запускали из воздушного пространства Курской, Белгородской областей и Краснодарского края. 14 "шахедов" локационно потеряно на территории Украины. Всего было запущено 5 ракет и 74 ударных беспилотника. Большинство из воздушных целей удалось перехватить.