Количество раненых выросло: в Купянске после удара авиабомбы пострадали 10 полицейских, — МВД

По данным правоохранителей, общее количество пострадавших в результате обстрела увеличилось до 21 человека. Также повреждены 43 многоэтажных дома и служебные автомобили.

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Российские оккупанты не прекращают атаковать мирные города Украины, тем самым нанося вред гражданским. После удара по Купянску в Харьковской области количество жертв снова увеличилось. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

По данным правоохранителей, в результате вражеского террор ранения различной тяжести получили 21 человек. Среди них — 10 сотрудников полиции. В каком они состоянии — информации нет.

"Враг ударил ФАБ-500 с модулем УМПК по центру города. Повреждены 43 многоэтажных и частных домов, автомобили. Также повреждены служебные авто", — говорится в сообщении.

В Купянске выросло количество пострадавших граждан Фото: Национальная полиция В Купянске выросло количество пострадавших граждан Фото: Национальная полиция

В ГСЧС Харьковской области ранее также писали, что после удара по Купянску спасателям удалось потушить огонь в частном доме общей площадью 80 квадратных метров.

По предварительным данным, погибших в результате атаки ВС РФ по Харьковской области зафиксировано не было.

Напомним, в ночь на 29 августа ВС РФ массированно атаковали Украину, есть попадания. Ракеты и ударные беспилотники оккупанты запускали из воздушного пространства Курской, Белгородской областей и Краснодарского края. 14 "шахедов" локационно потеряно на территории Украины. Всего было запущено 5 ракет и 74 ударных беспилотника. Большинство из воздушных целей удалось перехватить.