Кількість поранених зросла: у Куп'янську після удару авіабомби постраждали 10 поліцейських, — МВС

За даними правоохоронців, загальна кількість постраждалих унаслідок обстрілу збільшилася до 21 людини. Також пошкоджено 43 багатоповерхові будинки та службові автомобілі.

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Російські окупанти не припиняють атакувати мирні міста України, тим самим завдавши шкоди цивільним. Після удару по Куп'янську на Харківщині кількість жертв знову збільшилася. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

За даними правоохоронців, унаслідок ворожого терору поранення різної тяжкості дістала 21 людина. Серед них — 10 співробітників поліції. У якому вони стані — інформації немає.

"Ворог вдарив ФАБ-500 з модулем УМПК по центру міста. Пошкоджено 43 багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі. Також пошкоджено службові авто", — йдеться в повідомленні.

У Куп'янську зросла кількість постраждалих громадян Фото: Національна поліція У Куп'янську зросла кількість постраждалих громадян Фото: Національна поліція

У ДСНС Харківської області раніше також писали, що після удару по Куп'янську рятувальникам вдалося загасити вогонь у приватному будинку загальною площею 80 квадратних метрів.

За попередніми даними, загиблих унаслідок атаки ЗС РФ по Харківській області зафіксовано не було.

Нагадаємо, в ніч на 29 серпня ЗС РФ масовано атакували Україну, є влучання. Ракети та ударні безпілотники окупанти запускали з повітряного простору Курської, Бєлгородської областей і Краснодарського краю. 14 "шахедів" локаційно втрачено на території України. Загалом було запущено 5 ракет і 74 ударні безпілотники. Більшість із повітряних цілей вдалося перехопити.