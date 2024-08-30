Атаковали "шахедами" и "Искандером": подробности ночного удара ВС РФ по Украине

Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской и Сумской областях. Есть попадания и раненые, а жителей Сум призвали закрыть окна после удара по местному предприятию.

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В ночь на 30 августа 2024 года ВС РФ ударили по Украине баллистической ракетой "Искандер" и атаковали 18 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136". Об этом сообщил командующий воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

Для отражения вражеской атаки привлекались авиация, зенитные ракетные войска, РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбито 12 ударных БпЛА "Shahed-131/136", 4 — локально потеряны (упали самостоятельно). Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской и Сумской областях", — проинформировал он.

Атака на Полтавщину

В ночь на 30 августа РФ нанесла удар по промышленному объекту в Полтавской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

"Ночью враг нанес удары БПЛА по промышленному объекту на Полтавщине", — отметил он.

В результате атаки никто не пострадал.

Атака на Днепропетровщину

Ночью над Днепропетровщиной сбивали вражеские "шахеды", а также территорию региона обстреливали из РСЗО "Град". Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Шахеды" сбили над областью защитники этой ночью. Продолжались атаки на Никопольщину. Враг бил из тяжелой артиллерии, применял дроны-камикадзе и сбрасывал боеприпасы с БпЛА. А еще обстреливал из РСЗО "Град". Под ударом были Никополь и Марганецкая громада. Повреждено предприятие. Люди не пострадали", — проинформировал он.

Последствия атаки на предприятие на Днепропетровщине

Авиаудар по Сумам

Российские оккупанты в ночь на 30 августа нанесли авиаудар по городу Сумы. Попадание произошло в объект гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Игорь Кальченко.

"ВС РФ нанесли авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы, в результате чего поднялся пожар. В результате пожара наблюдается задымление воздуха в отдельных микрорайонах города. Поэтому жителям города просьба плотно закрыть окна и двери и по возможности не выходить из помещений до полной ликвидации последствий вражеской атаки. Предварительно, в результате вражеского удара есть пострадавшие", — проинформировал он.

В областной прокуратуре сообщили, что в результате удара по предприятию в Сумах ранения получили 9 человек.

Наадаем, что в нескольких регионах РФ 30 августа утром раздавались взрывы. Российская ПВО сбивала беспилотники, которые целились по военным объектам в Калуге, Джанкое, Кировском и тому подобное.