ВС РФ нанесли авиаудар по предприятию в Сумах: известно о 9 пострадавших

Из-за вражеской атаки в отдельных микрорайонах города наблюдается задымление воздуха, поэтому жителям Сум рекомендуют плотно закрыть окна и не выходить из помещений до полной ликвидации последствий обстрела.

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Российские оккупанты в ночь на 30 августа нанесли авиаудар по городу Сумы. Попадание произошло в объект гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Игорь Кальченко.

"ВС РФ нанесли авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы, в результате чего поднялся пожар. В результате пожара наблюдается задымление воздуха в отдельных микрорайонах города. Поэтому жителям города просьба плотно закрыть окна и двери и по возможности не выходить из помещений до полной ликвидации последствий вражеской атаки. Предварительно в результате вражеского удара есть пострадавшие", — проинформировал он.

Над ликвидацией последствий работают аварийно-спасательные службы города.

На месте попадания поднялся дым. Фото из открытых источников

Впоследствии стало известно, что в результате атаки пострадали 9 человек. Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.

"Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). 30 августа 2024 года около 01:30 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг нанес авиаудар по предприятию в г. Сумы. В результате атаки оккупантов ранены, по предварительным данным, 9 человек", — сообщили в ведомстве.

Всего, по информации Сумской ОГА, ночью и утром 30 августа россияне совершили 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 171 взрыв.

Напомним, что в ночь на 30 августа неизвестные беспилотники атаковали 3 региона России и оккупированный Крым. Взрывы раздавались в Джанкое и Кировском в Крыму, а также в районе аэропорта в Калуге и на территории Белгородской области.