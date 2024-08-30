Долетели до Калуги: неизвестные беспилотники атаковали 3 региона РФ и оккупированный Крым

Взрывы раздавались в Джанкое и Кировском в Крыму, а также в районе аэропорта в Калуге и на территории Белгородской области. Минобороны РФ в очередной раз отчитывается об успешной работе ПВО и уничтожении всех украинских целей.

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В ночь на 30 августа неизвестные беспилотники атаковали 3 региона России и оккупированный Крым. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов. 11 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, 4 — над Калужской областью, 2 БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым и 1 — над Белгородской областью", — говорится в сообщении.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша утром сообщил, что на окраине города сбиты четыре беспилотника.

"Сегодня утром на окраине г. Калуга силами ПВО уничтожено 4 БПЛА. На местах уничтожения работают оперативные группы", — написал он.

Российское издание Shot пишет, что предварительно, беспилотники летели в местный аэропорт, а взрывы начались в 04:00 и гремели в течение часа.

Также беспилотники атаковали Брянскую область. Здесь сбили 11 беспилотников.

"Обнаружено и уничтожено 8 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — проинформировал он.

Позже Богомаз добавил, что российская ПВО обнаружила и сбила еще 3 беспилотника.

Между тем, в местных телеграмм-каналах Крыма сообщают, что местные жители слышали 4 взрыва над Кировским: 3 в районе аэродрома и 1 над железнодорожной станцией "Кировское", а также в районе Джанкоя.

Напомним, что у РФ не хватает ресурсов для вытеснения Сил обороны из Курска. Нужны десятки тысяч солдат, поэтому сейчас враг сосредоточен на сдерживании дальнейшего продвижения украинских войск.