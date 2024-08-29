У РФ не хватает ресурсов: для вытеснения Сил обороны из Курска надо десятки тысяч солдат, — АР

Издание отмечает, что пока Путин боится внутренней стабилизации, украинские войска разрушают логистику в Курской области и используют Сейм для создания буферной зоны.

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России не хватает ресурсов для полного вытеснения Сил обороны из Курской области — для этого российским ВС нужно было бы привлечь 10 тысяч человек. Поэтому сейчас враг сосредоточен на сдерживании дальнейшего продвижения украинских войск, пишет Associated Press.

Кроме того, Украина поставила "в тупик" российских военных, уничтожив мосты через реку Сейм. Это разрушило логистику некоторых российских подразделений и дало возможность украинским войскам использовать реку для создания буферной зоны.

"Я ожидаю, что украинцы найдут еще несколько узких мест для российской логистики и инфраструктуры, не обязательно только мосты, и возьмут их под контроль", — заявил старший научный сотрудник вашингтонского Центра анализа европейской политики Нико Ланге.

Издание отмечает, что прорывом границы в Курской области "Украина опозорила Кремль и сменила поле битвы". Вместе с этим "отвлечение" некоторых наиболее боеспособных сил страны с Востока — это "авантюра" для Киева.

"Российская система очень иерархическая и жесткая, поэтому им всегда требуется значительное время, чтобы адаптироваться к новой ситуации", — добавил Нико Ланге.

Однако призывать большее количество резервистов президент РФ Владимир Путин в настоящее время не хочет. Издание отмечает, что он опасается внутренней стабилизации в стране.

Напомним, сейчас темп атак украинской армии в Курской области стал немного медленнее. Дело в том, что в настоящее время Силы обороны стремятся удержать и укрепить отдельные районы, ранее взятые под контроль. Кроме того, продолжаются атаки в Суджанском районе.