У РФ не вистачає ресурсів: для витіснення Сил оборони з Курська треба десятки тисяч солдатів, — АР

Видання зазначає, що поки Путін боїться внутрішньої стабілізації, українські війська руйнують логістику в Курській області та використовують Сейм для створення буферної зони.

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Росії не вистачає ресурсів для повного витіснення Сил оборони з Курської області — для цього російським ЗС потрібно було б залучити 10 тисяч осіб. Тому зараз ворог зосереджений на стримуванні подальшого просування українських військ, пише Associated Press.

Окрім того, Україна поставила "в глухий кут" російських військових, знищивши мости через річку Сейм. Це зруйнувало логістику деяких російських підрозділів та дало можливість українським військам використовувати річку для створення буферної зони.

"Я очікую, що українці знайдуть ще кілька вузьких місць для російської логістики та інфраструктури, не обов'язково тільки мости, і візьмуть їх під контроль", — заявив старший науковий співробітник вашингтонського Центру аналізу європейської політики Ніко Ланґе.

Видання зазначає, що проривом кордону в Курській області "Україна зганьбила Кремль і змінила поле битви". Разом з цим "відволікання" деяких найбільш боєздатних сил країни зі Сходу — це "авантюра" для Києва.

"Російська система дуже ієрархічна і жорстка, тому їм завжди потрібен значний час, щоб адаптуватися до нової ситуації", — додав Ніко Ланґе.

Однак призивати більшу кількість резервістів президент РФ Володимир Путін на цей час не хоче. Видання зазначає, що він побоюється внутрішньої стабілізації в країні.

Нагадаємо, зараз темп атак української армії в Курській області став трохи повільнішим. Річ у тім, що на теперішній час Сили оборони прагнуть утримати та зміцнити окремі райони, раніше взяті під контроль. Окрім того, тривають атаки в Суджанському районі.