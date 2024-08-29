ЗСУ сповільнили наступ у Курській області: в ISW назвали причину (карта)

Українська армія зміцнюється і намагається утримати під контролем уже взяті райони. Водночас, як зазначають аналітики, тривають атаки ЗСУ в Суджанському районі Курської області.

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Темп атак української армії на російській території дещо сповільнився. Наразі Сили оборони прагнуть утримати і зміцнити окремі райони, раніше взяті під контроль, зазначає у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що на оприлюднених 28 серпня геолокаційних кадрах помітно, що російські війська діють у селищі Кореневе. Аналітики інституту вважають, що це свідчить, що підрозділи української армії, ймовірно, відійшли з цього району, а війська РФ відновили деякі втрачені позиції.

Також, як ідеться у звіті, один із російських військових кореспондентів повідомляв, що ЗСУ просунулися повз села Вітряне, Крем'яне та Шептухівка Коренівського району, у межах східного Нечаєва та Черкаського Порічного на північний схід від Суджі, а також на південь від селища Спальне.

Російські джерела стверджують, що ЗСУ атакували на схід від Кореневого біля Ольгівки, на північ від Суджі біля Малої Локни, на схід від Суджі біля Руської Коноплі і на південний схід від Суджі біля села Борки.

Крім того, стверджується, що росіяни відбили спроби ЗСУ перетнути кордон у районі Журавлівки Бєлгородської області (на південний захід від Бєлгорода і на північ від Харкова.

ISW також зазначає, що прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков спростував інформацію, що російські строковики воюють у Курській області, назвавши такі повідомлення "спотворенням дійсності", незважаючи на безліч доказів, які свідчать про протилежне. Зокрема, це стверджував глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров, командир чеченського спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов та інші російські джерела.

Нагадаємо, 27 серпня Збройні сили України зробили спробу прориву кордону з Бєлгородською областю РФ. Після цього там почали евакуацію населення із забороною в'їжджати в деякі населені пункти регіону.