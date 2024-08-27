500 бійців ЗСУ штурмують кордон із Бєлгородською областю: триває бій за КПП, — росЗМІ

ЗСУ на 8 бронемашинах підійшли до кордону з Бєлгородською областю. Медіа стверджують, що наразі тривають бойові дії біля Нехотіївки. Українське командування поки не коментувало бої на кордоні з Бєлгородською областю.

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ЗСУ здійснили спробу прориву кордону з Бєлгородською областю РФ. Почався бій із російськими прикордонниками. Про це пише російське видання Shot

"ЗСУ на 8 бронемашинах підійшли до кордону з Бєлгородською областю — бій із російськими прикордонниками триває біля Нехотіївки. Попередньо, у противника 8 бронемашин і до 60 військових. На підході до кордону були відкинуті артилерією та авіацією, але ті, що сховалися в лісосмузі, продовжують вести вогонь. Б'ються за КПП. Почали рух близько 8-ї ранку", — йдеться у повідомленні.

Інше російське видання Mash пише, що штурм російського кордону здійснюють 500 бійців ЗСУ.

"Просто зараз ЗСУ у складі близько 500 осіб намагаються прорватися в районі Нехотіївки та МАВП "Шебекіно" Бєлгородської області. Судячи з перехоплених радіопереговорів, у складі бойовиків є іноземні найманці з Польщі, Грузії та США. За нашими даними, поблизу Нехотіївки йде бій — там українські солдати чисельністю до 200 осіб на кількох БМП висадилися на позиції біля держкордону та спробували його пройти", — йдеться у повідомленні.

Водночас видання зазначає , що близько 300 бійців ЗСУ пішли на пропускний пункт "Шебекіно".

"Зараз там триває бій. Прикордонники дали відсіч, потім прилетіли гелікоптери й обстріляли угруповання противника. Сьогодні рівно три тижні з моменту вторгнення українських солдатів у Курську область", — йдеться у повідомленні.

Медіа пише, що прорив кордону на Бєлгородщині відбувався за такою самою схемою, як і на Курщині.

Українське командування поки що бої на Бєлгородщині не коментувало.

Нагадаємо, що ЗС РФ активно обстрілюють власну Курську область, попри те, що там залишаються громадяни РФ.