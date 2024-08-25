ЗС РФ тепер атакують Курську область: скидають КАБи й обстрілюють із мінометів, — Генштаб ЗСУ

Водночас російські "воєнкори" закликають жителів евакуюватися, бо населені пункти "будуть стерті з лиця Землі".

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Росіяни активно обстрілюють власну Курську область, незважаючи на те, що там залишаються громадяни РФ. Про це повідомили в щоденному зведенні від Генштабу ЗСУ.

У повідомленні сказано, що з ранку 25 серпня було 68 бойових зіткнень на кількох напрямках. Також згадувалися території Курської області, які зараз контролюються ЗСУ.

Сюжет про Суджу

Зазначається, що росіяни атакують власні території так само безжально, як територію України. Зазначається, що по території Курської області РФ росіяни б'ють із танків, ствольної артилерії та мінометів.

"А також бомбардують райони своїх же населених пунктів КАБами", — зазначають у Генштабі.

Водночас російський "воєнкор" і пропагандист Роман Альохін опублікував пост, у якому закликав жителів Курської області евакуюватися, згадавши такі населені пункти, як Рильськ, Коренєве, Глушковський і Великосолдатський район. Тому що під час "контрнаступу, з величезною часткою ймовірності, він буде стертий з лиця землі".

Також він заявив, що наявність мирних жителів у населеному пункті "пов'язує" ЗС РФ у їхніх діях, і їм "доводиться воювати, озираючись на мирних жителів, що позначається на ефективності".

Пост російського "воєнкора" Фото: Скриншот

"Усім треба зрозуміти головне: якщо населений пункт Курської області під противником, то його більше немає. Просто немає. Під час контрнаступу, з величезною часткою ймовірності, він буде стертий з лиця землі. Усі, хто прив'язується до свого майна, мають розуміти те, що втратять і майно, і, найімовірніше, війна забере і життя в підсумку!", — повідомив Альохін.

Примітно, але жителі Курської області, і ті, що виїхали, і ті, що залишилися, розповідали ЗСУ і журналістам, що евакуація не проводилася. Ба більше, влада, за їхніми словами, "їх кинула". Курянам довелося вибиратися своїми силами на своїх же машинах.

І тепер вони не можуть шукати своїх рідних, оскільки російська сторона закрила групи, в яких публікувалися списки зниклих. Тільки в Суджі, як відомо, залишається близько сотні людей.