Тиждень без газу, води, та світла: як ЗСУ допомагали місцевим жителям в Суджі (відео)

Російська влада втекла на початку і жодним чином не допомагала місцевим жителям. Деякі перебували в підвалах, у них була невелика кількість їжі та води. Тому зараз військові забезпечують їх продуктами, водою та ліками.

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Українські військові допомагають мешканцями підконтрольного Збройним Силам України міста Суджа Курської області. Вони провели водопостачання, завезли продукти, воду та надають необхідну допомогу. Про це йде мова у відео "Радіо Вільна Європа".

"Наші військові, Збройні Сили України, Сили Оборони допомагають населенню, дотримуючись міжнародних всіх норм, тобто створена військова комендатура, підключена вода вчора була, технічна вода, також забезпечуємо продуктами харчування, бутельованою водою. Відсьогодні військові лікарі здійснюють прийом, видаються людям необхідні медикаменти, ліки", — розповідається у матеріалі.

На відео також видно зруйнований в центрі міста пам'ятник Володимиру Леніну. Раніше повідомлялось про його знесення, але згодом ця інформація була спростована.

Загалом місцеві жителі позитивно відгукуються про українців. Деякі з них діляться спогадами, як раніше часто перетинали кордон та їздили за покупками.

"Старих покидали, жінок дітей. А що нам робити? Це добре, що українці нам привезли води, бо без води сиділи цілий тиждень", — розповідає одна з місцевих мешканок.

Нагадаємо, що українські військові взяли під контроль місто Суджа Курської області 9 серпня 2024 року. Пізніше журналісти розповідали, що місто пошкоджено авіабомбами, які скидали російські військові. Місцева влада евакуацію не проводила, оскільки відразу ж втекла.

Деякі люди довгий час перебували в підвалах, з яких майже неможливо було вийти через авіабомби. У цивільних залишилась невелика кількість їжі, але вчасно приїхала гуманітарна допомога з України.

Зараз ЗСУ розширюють плацдарм по обидва боки від Суджі. Наразі українські війська просунулись в Курській області, підходячи з флангів до населеного пункту Коренево.