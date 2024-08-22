Неделя без газа, воды и света: как ВСУ помогали местным жителям в Судже (видео)

Российские власти сбежали в начале и никоим образом не помогали местным жителям. Некоторые находились в подвалах, у них было небольшое количество еды и воды. Поэтому сейчас военные обеспечивают их продуктами, водой и лекарствами.

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Украинские военные помогают жителями подконтрольного Вооруженным Силам Украины города Суджа Курской области. Они провели водоснабжение, завезли продукты, воду и оказывают необходимую помощь. Об этом идет речь в видео "Радио Свободная Европа".

"Наши военные, Вооруженные Силы Украины, Силы Обороны помогают населению, соблюдая международные все нормы, то есть создана военная комендатура, подключена вода вчера была, техническая вода, также обеспечиваем продуктами питания, бутилированной водой. С сегодняшнего дня военные врачи осуществляют прием, выдаются людям необходимые медикаменты, лекарства", — рассказывается в материале.

На видео также видно разрушенный в центре города памятник Владимиру Ленину. Ранее сообщалось о его сносе, но впоследствии эта информация была опровергнута.

В целом местные жители положительно отзываются об украинцах. Некоторые из них делятся воспоминаниями, как раньше часто пересекали границу и ездили за покупками.

"Старых бросали, женщин детей. А что нам делать?" Это хорошо, что украинцы нам привезли воды, потому что без воды сидели целую неделю", — рассказывает одна из местных жительниц.

Напомним, что украинские военные взяли под контроль город Суджа Курской области 9 августа 2024 года. Позже журналисты рассказывали, что город поврежден авиабомбами, которые сбрасывали российские военные. Местные власти эвакуацию не проводили, поскольку сразу же сбежали.

Некоторые люди долгое время находились в подвалах, из которых почти невозможно было выйти из-за авиабомб. У гражданских осталось небольшое количество еды, но вовремя приехала гуманитарная помощь из Украины.

Сейчас ВСУ расширяют плацдарм по обе стороны от Суджи. Сейчас украинские войска продвинулись в Курской области, подходя с флангов к населенному пункту Коренево.