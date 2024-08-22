ЗСУ оточили ЗС РФ під Суджою: в ISW розповіли про успіхи Сил оборони в Курській області

Понтони на річці Сейм могли бути знищені ракетами HIMARS або плануючими авіаційними бомбами, написали аналітики Інституту вивчення війни. Вони підтверджують, що ЗСУ розширюють плацдарм по обидва боки від Суджі.

Related video

Підрозділи ЗСУ зробили певне просування в Курській області, підходячи з флангів до населеного пункту Коренево. На даній ділянці перебувають російські військові зі 155 бригади морської піхоти, причетної до знущання з тіла українського бійця. Крім того, під Суджою утворилась "кишеня", у якій застрягли росіяни з іншої бригади морпіхів РФ. Про бої в Курській області станом на 22 серпня розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) в актуальному звіті.

Аналітики ISW стверджують, що у Мартинівці, населеному пункті на північ від Суджі, утворилась "кишеня" для російських військових. ЗСУ оточили підрозділи 810 бригади морської піхоти Чорноморського флоту. Про складну для росіян ситуацію свідчать дописи мілітарних блогерів, які вихваляли десантника за виведення з оточення групи строковиків. У звіті вказано, що іде мова про "Мартинівську кишеню", але визнають, що потрібно уточнити інформацію.

Прорив в Курській області - де утворилась "кишеня" під Суджою 22 серпня Фото: ISW

У звіті перелічують населені пункти, які точно перебувають під контролем України. У списку — Вишневка біля Снагості, ліси поруч з Олександрівкою, дорога біля Журавлів, є просування біля Малої Локні та Руських Конопельок. Аналітики повідомили, що біля Вишневки воюють росіяни зі 155 бригади морської піхоти. Ця бригада 16 серпня опублікувала відео з Бєлгородської області, на якому демонструвала наругу з тіла українця.

Прорив в Курській області - просування та бої згідно з даними ISW 22 серпня Фото: Google Maps

Українські військові знищили мости і понтони, розташовані на річці Сейм в Глушковському районі, підтверджується у звіті ISW. При цьому аналітики помітили певні розбіжності у тому, чим саме завдавались удари по переправах. Сили спеціальних операцій ЗСУ показали відео, на яких начебто видно влучання ракет HIMARS. Водночас російські військкори запевняють, що удар завдали "авіаційні плануючі бомби малого діаметра".

Прорив в Курській області — ситуація 22 серпня

Зазначимо, 21 серпня спецпризначенці ЗСУ опублікували кадри з кількома влучаннями по понтонах РФ, розташованих на Сеймі неподалік від Глушково та Званного. Кадри показують удар ракет, які покривають дрібними вибухами площу діаметром в кілька десятків метрів. Крім того, на відео бачимо удари FPV-дронів по військовій техніці ЗС РФ: по інженерних машинах, засобах радіоелектронної боротьби, гарматі Д-30 та ін. Тим часом командувач Повітряних сил Микола Олещук показував кадри атаки на мости і дякував українським авіаторам.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, своєю чергою, підтвердив подальше просування українських військ вглиб Курської області. Згідно з останніми даними, підконтрольна Україні площа РФ — близько 1 260 кв. км, яка охоплює понад 90 населених пунктів.

Нагадуємо, у ЗМІ розповіли про намагання російської влади приховати зниклих безвісти під час прориву в Курській області. Боєць ЗСУ повідомив про успіхи біля Малої Локні: з його слів, там також утворилась "кишеня" навколо частин ЗС РФ.