Повна безвісність: Росія заважає шукати зниклих у Курській області, — ЗМІ

Як повідомили самі місцеві жителі, евакуація із Суджі Курської області не проводилася. Виявилося, що ЗС РФ перекрили дороги, перешкоджаючи росіянам вивозити своїх рідних.

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Наразі, як повідомляв головнокомандувач Олександр Сирський президентові України Володимиру Зеленському, ЗСУ контролюють щонайменше 93 населені пункти в Курській області. Найчастіше говорять про прикордонне місто Суджа, де залишилося приблизно 100 місцевих жителів. Журналісти Російської Служби ВВС поспілкувалися з росіянами, які намагаються дізнатися, що трапилося з їхніми рідними і як проводиться евакуація, адже бої в Курській області все ще тривають.

Повідомляють, що з контрольованих ЗСУ районів Курської області евакуйовано понад 122 тисячі осіб. Щонайменше дві тисячі місцевих жителів не виходить на зв'язок, їх розшукують родичі та волонтери пошукових загонів Російського Червоного Хреста і "Ліза Алерт".

Жителі Суджі Фото: ТСН

Найчастіше це пенсіонери, які не змогли виїхати самі. Примітно, але волонтери "Лізи Алерт" добровільно відмовилися розміщувати інформацію про зниклих у відкритому доступі: силовики вимагають від жителів мінімізувати свою присутність в інтернеті.

Одразу після початку операції ЗСУ в Курській області в ніч із 5 на 6 серпня почали з'являтися повідомлення від людей, які шукали своїх рідних: місцевих мешканців і строковиків, які мали охороняти кордон.

Російські військові, які здаються в полон ЗСУ Фото: Скриншот

Уже до 12 серпня волонтери та родичі шукали щонайменше 2 тисячі людей — така кількість звернень надійшла до курських пошукових загонів Червоного Хреста та "Ліза Алерт". Насправді зниклих було більше.

ЗСУ в Курській області

За даними на вечір 20 серпня, місцева влада нібито евакуювала з прикордонних районів понад 122 тисячі осіб. Але пресслужба Червоного Хреста повідомила, що за останній тиждень організація отримала приблизно 1,5 тисячі звернень (водночас вдалося знайти майже 100 осіб), у "Лізі Алерт" розповіли, що з початку серпня отримали 779 заявок, у 111 випадках зниклих вдалося знайти.

Як евакуювалися жителі Суджі, поки ЗС РФ не перекрили дороги

Журналісти намагалися поспілкуватися з тими, хто шукає рідних, але більшість відмовилися спілкуватися. Проте мешканець Льгова, містечка в Курській області, зізнався, що поїхав у Суджу за матір'ю.

Примітно, але Кирило воював в Україні 2023 року у складі ЗС РФ, куди пішов добровольцем. Тепер він повідомив журналістам, що "проти бойових дій".

Кирило підтвердив, що з 6 серпня ніякої евакуації із Суджі не проводилося. Його мати відмовилася виїжджати, тому він тричі їздив із Льгова туди й назад, допомагаючи сусідам.

Надвечір бійці Збройних сил України вже стояли в Заолешенці — селі, через яке йде дорога між Льговом і Суджею. Російські військові перекрили дорогу для всіх, і дістатися до Суджі стало можливо тільки сільськими дорогами через поля.

ЗСУ в Суджі Фото: Getty Images

Кирило повернувся до Льгова без матері. 9 серпня влада почала вивозити жителів міста, і сам Кирило теж опинився в евакуації у Вологді. "Я втратив усе: будинок, документи, гроші. Залишився у футболці та шортах", — коментує він, заявляючи, що влада кинула жителів Курської області.

"Ось міністерство оборони.... Як так? Чому не бачили великого скупчення солдатів ЗСУ біля кордону? Чому не вжили дій щодо евакуації прикордоння? У сусідніх постраждалих районах була якась невелика евакуація. Але в нас її не було взагалі", — заявив він.

Також немає звісток із села Козача Локня. ЗС РФ повідомляли про бої в цьому населеному пункті. І там немає зв'язку.

Як російські силовики заважають шукати зниклих у Курській області

Місцеві жителі повідомляють, що російські силовики вимагають від місцевих жителів обмежити користування інтернетом, щоб убезпечити себе.

Ще 15 серпня соцмережа "ВКонтакте" на вимогу Генпрокуратури заблокувала групу "Суджа — Пошук людей", де публікувалися оголошення про розшук зниклих жителів району.

Приклад повідомлень про зниклих у місцевих пабліках Фото: Скриншот

У МВС РФ 20 серпня випустили пам'ятку з інформаційної безпеки, там наполегливо рекомендують не користуватися камерами спостереження, відеореєстраторами в автомобілях і сервісами для онлайн-знайомств — з їхньою допомогою українська розвідка нібито збирає дані.

Від силовиків і військових вимагають відключити сервіси з геолокацією і функцією "Люди поруч", а також змінити номери телефонів, якщо вони в когось записані як "Льоша ФСБ", "Паша Росгвардія", "Міша 123 полк" — ці номери скомпрометовані.

Нагадаємо, 20 серпня тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов повідомив, що жителів Курської області більше не сповіщатимуть про повітряні тривоги.

А в Суджі вже побували журналісти УНІАН. Репортери поспілкувалися з місцевими жителями та побували на Радянській площі, де ще недавно стояв пам'ятник Леніну. Його зруйнували самі росіяни, обстрілюючи місто.