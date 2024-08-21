Онлайн-знайомства росіян можуть допомогти ЗСУ в наступі: у РФ зробили незвичну заяву, — ЗМІ

Заява російської влади стосується декількох прикордонних регіонів, оскільки деякі дані можуть активно використовуватись "противником".

Related video

Російська влада закликала жителів прикордонних регіонів припинити використання застосунків для знайомств та обмежити використання соціальних мереж. Це може завадити українським військам збирати розвіддані під час вторгнення до Курської області, пише CNN з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Росії.

Відомство виступило із закликом до жителів Брянської, Курської та Білгородської областей, а також військовослужбовцям та співробітникам поліції, дислокованим на територіях цих регіонів, утриматися від використання "сервісів онлайн-знайомств" та бути обережними під час трансляції відео із секретних місць. За повідомленням відомства, "противник активно використовує такі ресурси для збору інформації".

Оскільки українські війська продовжують просуватися територією Росії, міністерство опублікувало довгий список рекомендацій. У них відомство радить людям не відкривати гіперпосилання у повідомленнях, отриманих від незнайомців, та не транслювати відео з місць, де розташовується військова техніка.

Військовим і поліцейським також було рекомендовано видалити всі геотеги у своїх соціальних мережах, оскільки "противник відстежує соціальні мережі в режимі реального часу за допомогою цих тегів та розкриває фактичне місцерозташування військових та сил безпеки".

Влада попередила громадян, що українські сили підключаються до "незахищених камер відеоспостереження віддалено, переглядаючи все — від приватних дворів до доріг та автомагістралей стратегічного значення".

Зазначимо, що підконтрольна Збройним силам України територія в Курській області вже збільшилася до 1 263 кв. км. Також Україна контролює до 93 населених пунктів. Наразі ЗСУ там розпочинає битву за наступне велике селище РФ — Коренево.

Додамо, що по всій території РФ вже перестав працювати YouTube. Очікується, що згодом заблокують теж IOS, Android і Google.