Онлайн-знакомства россиян могут помочь ВСУ в наступлении: в РФ сделали необычное заявление, — СМИ

Заявление российских властей касается нескольких приграничных регионов, поскольку некоторые данные могут активно использоваться "противником".

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Российские власти призвали жителей приграничных регионов прекратить использование приложений для знакомств и ограничить использование социальных сетей. Это может помешать украинским войскам собирать разведданные во время вторжения в Курскую область, пишет CNN со ссылкой на Министерство внутренних дел России.

Ведомство выступило с призывом к жителям Брянской, Курской и Белгородской областей, а также военнослужащим и сотрудникам полиции, дислоцированным на территориях этих регионов, воздержаться от использования "сервисов онлайн-знакомств" и быть осторожными при трансляции видео из секретных мест. По сообщению ведомства, "противник активно использует подобные ресурсы для сбора информации".

Поскольку украинские войска продолжают продвигаться по территории России, министерство опубликовало длинный список рекомендаций. В них ведомство советует людям не открывать гиперссылки в сообщениях, полученных от незнакомцев, и не транслировать видео из мест, где находится военная техника.

Военным и полицейским также было рекомендовано удалить все геотеги в своих социальных сетях, поскольку "противник отслеживает социальные сети в режиме реального времени с помощью этих тегов и раскрывает фактическое местонахождение военных и сил безопасности".

Власти предупредили граждан, что украинские силы подключаются к "незащищенным камерам видеонаблюдения удаленно, просматривая все — от частных дворов до дорог и автомагистралей стратегического значения".

Отметим, что подконтрольная Вооруженным силам Украины территория в Курской области уже увеличилась до 1263 кв. км. Также Украина контролирует до 93 населенных пунктов. Сейчас ВСУ там начинает битву за следующий крупный поселок РФ — Коренево.

Добавим, что по всей территории РФ уже перестал работать YouTube. Ожидается, что впоследствии заблокируют тоже IOS, Android и Google.