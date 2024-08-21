Полная безвестность: Россия мешает искать пропавших в Курской области, — СМИ

Как сообщили сами местные жители, эвакуация из Суджи Курской области не проводилась. Оказалось, что ВС РФ перекрыли дороги, препятствуя россиянам вывозить своих родных.

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Сейчас, как сообщал главнокомандующий Александр Сырский президенту Украины Владимиру Зеленскому, ВСУ контролируют не менее 93 населенных пунктов в Курской области. Чаще всего говорят о приграничном городе Суджа, где осталось около 100 местных жителей. Журналисты Русской Службы ВВС пообщались с россиянами, которые пытаются узнать, что случилось с их родными и как проводится эвакуация, ведь бои в Курской области все еще продолжаются.

Сообщается, что из контролируемых ВСУ районов Курской области эвакуировано более 122 тысячи человек. Не менее двух тысяч местных жителей не выходит на связь, их разыскивают родственники и волонтеры поисковых отрядов Российского Красного Креста и "Лиза Алерт".

Жители Суджи Фото: ТСН

Чаще всего это пенсионеры, которые не смогли уехать сами. Примечательно, но волонтеры "Лизы Алерт" добровольно отказались размещать информацию о пропавших в открытом доступе: силовики требуют от жителей минимизировать свое присутствие в интернете.

Сразу после начала операции ВСУ в Курской области в ночь с 5 на 6 августа стали появляться сообщения от людей, которые искали своих родных: местных жителей и срочников, которые должны были охранять границу.

Российские военные, сдающиеся в плен ВСУ Фото: Скриншот

Уже к 12 августа, волонтеры и родственники искали не менее 2 тысяч человек — такое количество обращений поступило в курские поисковые отряды Красного Креста и "Лиза Алерт". На самом деле пропавших было больше.

ВСУ в Курской области

По данным на вечер 20 августа, местные власти якобы эвакуировали из приграничных районов более 122 тысяч человек. Но пресс-служба Красного Креста сообщила, что за последнюю неделю организация получила около 1,5 тысячи обращений (при этом удалось найти около 100 человек), в "Лизе Алерт" рассказали, что с начала августа получили 779 заявок, в 111 случаях пропавших удалось найти.

Как эвакуировались жители Суджи, пока ВС РФ не перекрыли дороги

Журналисты пытались пообщаться с теми, кто ищут родных, но большинство отказались общаться. Но житель Льгова, городка в Курской области, признался, что поехал в Суджу за матерью.

Примечательно, но Кирилл воевал в Украине в 2023 году в составе ВС РФ, куда пошел добровольцем. Теперь он сообщил журналистам, что "против боевых действий".

Кирилл подтвердил, что с 6 августа никакой эвакуации из Суджи не проводилось. Его мать отказалась уезжать, поэтому он три раза ездил из Льгова туда и обратно, помогая соседям.

К вечеру бойцы Вооруженных сил Украины уже стояли в Заолешенке — селе, через которое идет дорога между Льговом и Суджей. Российские военные перекрыли дорогу для всех, и добраться в Суджу стало возможно только по сельским дорогам через поля.

ВСУ в Судже Фото: Getty Images

Кирилл вернулся в Льгов без матери. 9 августа власти начали вывозить жителей города, и сам Кирилл тоже оказался в эвакуации в Вологде. "Я потерял все: дом, документы, деньги. Остался в футболке и шортах", — комментирует он, заявляя, что власти бросили жителей Курской области.

"Вот министерство обороны…. Как так? Почему не видели большое скопление солдат ВСУ у границы? Почему не предприняли действий по эвакуации приграничья? В соседних пострадавших районах была какая-то небольшая эвакуация. Но у нас ее не было вообще", — заявил он.

Также нет вестей из села Казачья Локня. ВС РФ сообщали о боях в этом населенном пункте. И там нет связи.

Как российские силовики мешают искать пропавших в Курской области

Местные жители сообщают, что российские силовики требуют от местных жителей ограничить пользование интернетом, чтобы обезопасить себя.

Еще 15 августа соцсеть "ВКонтакте" по требованию Генпрокуратуры заблокировала группу "Суджа — Поиск людей", где публиковались объявления о розыске пропавших жителей района.

Пример сообщений о пропавших в местных пабликах Фото: Скриншот

В МВД РФ 20 августа выпустили памятку по информационной безопасности, там настоятельно рекомендуют не пользоваться камерами наблюдения, видеорегистраторами в автомобилях и сервисами для онлайн-знакомств — с их помощью украинская разведка якобы собирает данные.

От силовиков и военных требуют отключить сервисы с геолокацией и функцией "Люди рядом", а также сменить номера телефонов, если они у кого-то записаны как "Леша ФСБ", "Паша Росгвардия", "Миша 123 полк" — эти номера скомпрометированы.

Напомним, 20 августа временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что жителей Курской области больше не будут оповещать о воздушных тревогах.

А в Судже уже побывали журналисты УНИАН. Репортеры пообщались с местными жителями и побывали на Советской площади, где еще недавно стоял памятник Ленину. Его разрушили сами россияне, обстреливая город.