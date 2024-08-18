ЗСУ знищили ще один міст у Курській області: Олещук показав момент удару (відео, фото)

Авіація Повітряних сил атакувала важливий для логістики російської армії міст в Курській області. Микола Олещук не вказав точне місце влучання, але, ймовірно, це міст через річку Сейм у селі Зване Глушківського району.

Related video

Повітряні сили ЗСУ показали кадри знищення вже другого мосту через Сейм в Курській області. Відео опублікував командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук у неділю, 18 серпня.

"Мінус ще один міст. Авіація Повітряних Сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій", — написав Олещук.

Він подякував льотчикам за професіоналізм і результат.

Ймовірно, це міст через Сейм у селі Зване, про удар по якому раніше писали російські Telegram-канали, зокрема, паблік Astra.

Через нього здійснювалося забезпечення армії у Глушківському районі. Рух мостом наразі неможливий.

Зруйнований міст через річку Сейм Фото: Astra

Раніше було зруйновано переправу через Сейм у Глушково. Таким чином в Глушківському районі Курщини залишився єдиний міст у селі Кариж, пише Telegram-канал "Военный осведомитель".

Фото: Соцмережі

Водночас колишній заступник Командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ – начальник управління ІПсО Євген Сасько на основі супутникових знімків, повідомив, що окупанти почали зводити через Сейм понтонні переправи.

Знищення мосту у Курській області

Нагадаємо, 16 серпня ЗСУ зруйнували міст у населеному пункті Глушково Курської області. Російські пропагандисти стверджували, що по мосту через річку Сейм було випущено кілька американських ракет HIMARS або боєприпаси сімейства MLRS. Губернатор регіону визнав руйнування автомобільного мосту. Частину Глушківського району вже відрізано — селища Теткіно, Попово-Лежачі, Волфіно і ще близько 27 населених пунктів.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук показав, як українська авіація високоточними ударами зруйнувала міст через річку Сейм у Курській області.