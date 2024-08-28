Головна траса постачання ЗС РФ: у Курській області перекрито дорогу Курськ-Рильськ

Російські "військкори" повідомляють, що це зроблено через часті атаки FPV-дронів. Радник губернатора регіону Роман Альохін припустив, що незабаром можуть оголосити евакуацію населення з Курська.

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У Курській області перекрили важливу трасу, що з'єднує Курськ і Рильськ. Про це повідомив російський "військкор" Володимир Романов, зазначивши, що траса закрита для цивільних автомобілів, через часті атаки FPV-дронів.

Романов нагадав, що жителям Курської області слід було евакуюватися з міст Льгов і Рильськ ще до того, як трасу перекриють, але тепер невідомо, як це зробити. І звинуватив російських військових у тому, що вони не оголосили про евакуацію заздалегідь.

Пост Романова Фото: Скриншот

"Про необхідність евакуації цивільного населення з Рильська і Льгова у зв'язку зі швидким блокуванням траси — автор каналу говорив ще 18 серпня але ї***і аватари думати наперед не вміють за своєю природою", — резюмував Романов свій спіч.

Місцеві росЗМІ зазначають, що траса Курськ-Рильськ є "однією з найважливіших транспортних артерій регіону". Також це головна траса постачання для військових РФ, які воюють в області.

Траса Курськ-Рильськ Фото: Скриншот

Тож рішення про її блокування свідчить про "серйозну загрозу, яка виходить від ЗСУ".

Радник голови Курської області та "військкор" Роман Альохін водночас не виключив імовірності евакуації з Курська

За його словами, рішення про евакуацію — винятково особисте, і кожен має ухвалювати його самостійно, згідно з власними міркуваннями та відчуттям безпеки.

"Якщо я пораджу залишитися і, не дай Боже, щось трапиться з вашим близьким, мене проклянуть. Якщо ж рекомендую виїхати, а нічого не станеться, ви можете витратити гроші і час на переїзд, який виявиться непотрібним", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про жителя селища Тьоткіно в Курській області. Чоловік спочатку будував оборонні споруди в області, але вони так і залишилися недобудованими, тому що робітникам перестали платити. Він підтвердив, що був змушений виїхати до Курська, причому зробив це самостійно, тому що евакуація не проводилася.