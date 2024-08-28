Главная трасса поставок ВС РФ: в Курской области перекрыта дорога Курск-Рыльск

Российские "военкоры" сообщают, что это сделано из-за частых атак FPV-дронов. Советник губернатора региона Роман Алехин предположил, что в скором времени могут объявить эвакуацию населения из Курска.

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В Курской области перекрыли важную трассу, соединяющую Курск и Рыльск. Об этом сообщил российский "военкор" Владимир Романов, отметив, что трасса закрыта для гражданских автомобилей, из-за частых атак FPV-дронов.

Романов напомнил, что жителям Курской области следовало эвакуироваться из городов Льгов и Рыльск еще до того, как трассу перекроют, но теперь неизвестно, как это сделать. И обвинил российских военных в том, что они не объявили об эвакуации заранее.

Пост Романова Фото: Скриншот

"О необходимости эвакуации гражданского населения из Рыльска и Льгова в связи со скорым блокированием трассы — автор канала говорил еще 18 августа Но е***ые аватары думать наперед не умеют по своей природе", — резюмировал Романов свой спич.

Местные росСМИ отмечают, что трасса Курск-Рыльск является "одной из важнейших транспортных артерий региона". Также это главная трасса поставок для военных РФ, которые воюют в области.

Трасса Курск-Рыльск Фото: Скриншот

Так что решение о ее блокировке говорит о "серьезной угрозе, которая исходит от ВСУ".

Советник главы Курской области и "военкор" Роман Алехин при этом не исключил вероятности эвакуации из Курска

По его словам, решение об эвакуации — исключительно личное, и каждый должен принимать его самостоятельно, согласно собственным соображениям и чувству безопасности.

"Если я посоветую остаться и, не дай Бог, что-то случится с вашим близким, меня проклянут. Если же рекомендую уехать, а ничего не произойдет, вы можете потратить деньги и время на переезд, который окажется ненужным", — отметил он.

Напомним, ранее Фокус писал о жителе поселка Теткино в Курской области. Мужчина сначала строил оборонительные сооружения в области, но они так и остались недостроенными, потому что рабочим перестали платить. Он подтвердил, что был вынужден уехать в Курск, причем сделал это самостоятельно, потому что эвакуация не проводилась.