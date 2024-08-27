"Мы отдаем эту территорию?": житель Курской области рассказал, как строил укрепления и уезжал

Мужчина судился за обещанную за стройку зарплату. А теперь жалуется на отсутствие помощи от российских властей.

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Игорь, житель поселка Теткино в приграничной Курской области, был вынужден покинуть свой дом после начала операции ВСУ на территории России. До этого он строил укрепления, которые в итоге прорвали Силы Обороны Украины. Он согласился поговорить с журналистами издания "Верстка" и рассказать о своем опыте.

В декабре 2022 года Игорь нанялся возводить оборонительные укрепления на границе с Украиной. Власти выделили на этот проект 3 миллиарда рублей. Строителям обещали по 5 тысяч рублей в сутки. Но в срок укрепления так и не смогли, а строителям не выплатили зарплату, подрядчиков в итоге судили, а ВСУ прорвали оборону границы.

Про стройку оборонительный укреплений

По словам Игоря, стройка оборонительных укреплений в Курской области началась еще зимой 2022 года. Он сам работал на участках под Теткино, в Глушковском районе и в Судже. Ему обещали платить по 5 тысяч рублей в день.

Сначала было все нормально, потом, как считает Игорь, "стали воровать" и оплату стали снижать, а строители увольняться.

"В какой-то момент нам даже стройматериалы перестали привозить. Просто выходить на работу вдоль границы и ждать, пока тебе прилетит, не было смысла. Мы с другими рабочими написали коллективную жалобу, подали в суд", — Игорь отмечает, что в итоге на многих участках объект так и не был достроен. А те окопы, что все-таки выкопали, оставались почти пустыми, потому что не хватало военных.

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Суд ни к чему не привел, Игорю так и остались должны 200 тысяч рублей.

Он отмечает, что российских журналистов в Теткино не пускали, потому что якобы его эвакуировали еще "два года назад", но там оставались люди.

Про эвакуацию из Курской области и помощь от властей

Когда начался прорыв, Игорю пришлось уехать. Он подтверждает, озвученное ранее другими курянами, что организованной эвакуации не было.

"Эвакуировались кто на чем! Даже на велосипедах люди ехали, пешком шли… Потому что в автобусах боялись передвигаться. В поселке Глушково, возле военкомата, был пункт эвакуации, но туда нам 32 км добираться. На дороге тоже было находиться опасно", — отметил мужчина.

Суджа Фото: Getty Images

"Мы вывезли родителей две недели назад, приехали в Курск к сестре. В трехкомнатной квартире нас сейчас 12 человек. Кто на полу спит, кто на балконе. Взяли еще соседа, ему вообще деваться некуда", — сообщил Игорь.

Сейчас жителям Курской области предлагают сертификаты на жилье, но они должны отказаться от своего дома, чтобы стать собственником нового.

Эвакуированные жители Курской области Фото: Фонтанка

"Я не пойму, мы чего, отдаем уже эту территорию или как? Если людей оттуда переселяют, значит, больше мы туда не вернемся? Если дом пострадал и разрушен, я все понимаю. Но мой пока цел и я хочу туда вернуться. Нахрена мне этот сертификат?" – задается вопросом россиянин.

Также он отмечает, что сертификаты выдают на покупку жилья в Медвенский район, где тоже начались обстрелы и роют окопы.

Обещанную выплату в 10 тысяч рублей эвакуированные жители Курской области должны получить в МФЦ и стоят в "километровых очередях".

"Стоять и ждать там в резиновых тапках, в которых люди выскочили из домов, — невыносимо. У меня старшая сестра инвалид первой группы, и она не ходит. Но и ей, как я понимаю, требуется явиться лично. Куда я ее б***дь повезу?" – говорит Игорь.

По его словам, соседи обратились за гуманитарной помощью и им выдали на пять человек "одну бутылку растительного масла, одну пачку макарон, два одеяла, две подушки и пять тульских пряников".

Что происходит в Курской области: мародеры и разбитая российская техника

"Четыре дня назад я возвращался домой. Там и хозяйство у нас осталось — скот же ни в чем вроде как не виноват, и вещи нужно было забрать. Поездка была как раз в тот день, когда Глушковский мост взорвали. Подъехали к мосту, а военные нам говорят: "Моста больше нет, валите через другие дороги". Благо, я знал объездные пути", — Игорь отмечает, что люди продолжают выезжать, но многие и остаются.

По его словам, брошенные дома и магазины грабят мародеры.

Местные жители жалуются на мародеров

" У нас "Пятерочка" и "Магнит" стояли закрытыми. Но окна из-за взрыва повылетали, и оттуда стали тащить продукты. Из домов забирают деньги и драгоценности. Люди ведь выезжали и думали, что это на два-три дня, пока обстрелы сильные, как и раньше это было. Когда дом обокрали, это видно. Калитка у соседа сломана, двери открыты. Рассказываешь потом об этом людям — плачут", — вспоминает мужчина.

Сам Игорь не видел бойцов ВСУ, но слышал перестрелку. Он подтвердил, что в область стягивают военных и срочников в том числе.

"Дети погибли, восемнадцатилетние. Как матерям в глаза теперь смотреть? Вопросов нет, Путин обещал не посылать их в Украину. Но если некоторые погибли на российской территории, дальше что? Как теперь с этим жить?" – говорит он.

Суджа Фото: Telegram

Проезжал он и мимо российской колонны военных, которую разбили под Рыльском. Он видел ее целой и, когда она уже была разбита.

"Через борты висят люди, каски валяются, автоматы и бронежилеты. Кровище, грязище, все это свежее дымит. Это был ад", — резюмировал россиянин.

Напомним, главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский отметил, что против украинцев в Курской области воюет 30-тысячная армия ВС РФ. Сырский сообщил, что в течение 21 дня боевых действий ВСУ удалось взять под контроль 100 населенных пунктов и площадь 1 294 кв. км на российской территории. Кроме того, взяли в плен 594 российских военных.