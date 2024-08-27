Прорыв в Курской области: ВС РФ перебросили 30 тысяч с фронта в Украине, — Сырский (видео)

Украина контролирует почти 1 300 кв. км российской территории, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Во время рейда в Курскую область взяли в плен почти 600 военных ВС РФ.

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Командование ВС РФ решило забрать часть подразделений, которые воюют на южном отрезке фронта в Украине. Эти подразделения враг перебросил на прорыв в Курской области, где продолжаются бои с бригадами ВСУ. В целом против украинцев на Курщине воюет 30-тысячная армия. О ситуации под Курском, а также на других участках линии соприкосновения, главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский рассказал во время форума "Украина 2024. Независимость", онлайн-трансляция которого велась на YouTube-канале Офиса президента.

Сырский осуществил прямое включение во время панельной дискуссии на форуме "Украина 2024. Независимость", которая состоялась 27 августа с участием ряда украинских чиновников. Главнокомандующий кратко описал ситуацию на Курском, Покровском и других направлениях.

Курское направление — сюда перебросили подразделения ВС РФ в объеме 30 тыс. человек, которые ранее находились в Украине, и вражеская группировка продолжает расти. Тем временем в течение 21 дня боевых действий ВСУ удалось взять под контроль 100 населенных пунктов и площадь 1 294 кв. км на российской территории. Кроме того, взяли в плен 594 российских военных, заявил командующий.

Покровское направление — по словам Сырского, ситуация сложная, но контролируемая. Украинские войска "продолжают наносить потери оккупантам", но продолжаются "наиболее интенсивные бои".

Южное направление — здесь несколько уменьшилась активность российской армии, подчеркнул генерал. Впрочем, все же продолжаются штурмовые действия на участке под Запорожьем (в районе Работино) и под Херсоном (атаки на острова в дельте Днепра).

"На юге Украины враг несколько снизил свою активность, в первую очередь, это связано с тем, что часть своих сил и средств он перебросил на Курское направление", — пояснил Сырский.

Прорыв в Курской области — Сырский о ситуации по состоянию на 27 августа см. с 2:08:00

Прорыв в Курской области — ситуация 27 августа

Отметим, через полторы недели после начала прорыва в Курской области украинское командование доложило о контроле над 1 250 кв. км российской территории. Также удалось добраться до 92 населенных пунктов. Бойцы ВСУ публиковали фото и видео из крупнейшего пограничного города Суджа, в котором начала работать военная комендатура, назначенная президентом Украины.

Прорыв в Курской области — ситуация по состоянию на 27 августа от DeepState Фото: DeepState

27 августа появилось интервью генерала Ходжеса, в котором он говорил о дилемме для Кремля, возникшей после появления украинцев на российской территории. По его мнению, в течение трех недель прорыва российские власти все никак не могут определиться, как действовать. При этом ей приходится учитывать угрозу для транспортировки газа через Суджу, работу Курской АЭС и приближение Сил обороны Украины к российским аэродромам.

Напоминаем, в Китае отреагировали на боевые действия в Курской области, раскритиковав США и применение американского оружия. Тем временем генерал США объяснил, почему президент РФ так вяло оценил рейд украинской армии.