Критикуют США за оружие под Курском: Китай призвал к поддержке своего мирного плана по Украине

В начале года КНР и Бразилия представили совместный мирный план, призывающий провести мирную конференцию Украины и России и не расширять военные действия.

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Во вторник, 27 августа, Китай призвал больше стран поддержать свой мирный план по Украине после дипломатических переговоров с Индонезией, Бразилией и ЮАР. Об этом пишет The Washington Post.

Специальный посланник Китая по делам Евразии Ли Хуэй назвал три страны, представляющие Глобальный Юг, и "важные силы в содействии миру во всем мире", которые придерживаются сходной позиции с Китаем.

"Они поддерживают связь и с Россией, и с Украиной и остаются приверженными политическому урегулированию кризиса путем диалога и переговоров", — сказал Ли.

В начале года КНР и Бразилия представили совместный мирный план, призывающий провести мирную конференцию Украины и России и не расширять поле боя. Представителей КНР и РФ не было на мирном саммите в Швейцарии в июне. Москву на него не пригласили, а Пекин тоже решил не ехать.

Ли упомянул о появлении украинских войск в Курской области и раскритиковал западную поддержку Украины.

"Все стороны обеспокоены тем, что Запад продолжает смягчать условия для ударов по российской территории с помощью поставленного оружия. Последние события на поле боя подтвердили подобные опасения", — сказал Ли.

Соединенные штаты и НАТО называют Китай пособником России в войне. По словам генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, Китай поставляет оборудование, микроэлектронику и инструменты, с помощью которых Россия может создавать ракеты, бомбы, самолеты и прочее оружие для атак Украины.

На прошлой неделе США расширили санкции, распространяющиеся на большее число китайских фирм, которые торгуют с РФ.

Напомним, что Китай готовится к войне дронов следующего поколения, разрабатывает рои дронов и птицы-БПЛА.

Ранее сообщалось о том, зачем премьер Индии Нарендра Моди едет в Украину.