На початку року КНР і Бразилія представили спільний мирний план, що закликає провести мирну конференцію України й Росії та не розширювати воєнні дії.

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У вівторок, 27 серпня, Китай закликав більше країн підтримати свій мирний план щодо України після дипломатичних переговорів з Індонезією, Бразилією та ПАР. Про це пише The Washington Post.

Спеціальний посланник Китаю у справах Євразії Лі Хуей назвав три країни, що представляють Глобальний Південь, і "важливі сили у сприянні миру в усьому світі", які дотримуються подібної позиції з Китаєм.

"Вони підтримують зв'язок і з Росією, і з Україною та залишаються прихильними до політичного врегулювання кризи через діалог і переговори", — сказав Лі.

На початку року КНР і Бразилія представили спільний мирний план, що закликає провести мирну конференцію України та Росії й не розширювати поле бою. Представників КНР і РФ не було на мирному саміті у Швейцарії в червні. Москву на нього не запросили, а Пекін теж вирішив не їхати.

Лі згадав про появу українських військ у Курській області та розкритикував західну підтримку України.

"Усі сторони стурбовані тим, що Захід продовжує пом'якшувати умови для ударів по російській території за допомогою поставленої зброї. Останні події на полі бою підтвердили подібні побоювання", — сказав Лі.

Сполучені штати й НАТО називають Китай пособником Росії у війні. За словами генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга, Китай постачає обладнання, мікроелектроніку та інструменти, за допомогою яких Росія може створювати ракети, бомби, літаки та іншу зброю для атак України.

Минулого тижня США розширили санкції, що поширюються на більшу кількість китайських фірм, які торгують із РФ.

Нагадаємо, що Китай готується до війни дронів наступного покоління, розробляє рої дронів і птахи-БПЛА.

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