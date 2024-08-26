Риск Третьей мировой: операция ВСУ в Курской области пересекла "красные линии" США, — FT

В Вашингтоне продолжают отрицать свою причастность к операции ВСУ в Курской области, пишут журналисты, ведь Киев в свою очередь мог взять пример с Израиля и пересечь "красные линии" Белого дома.

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Своей операцией в Курской области Украина могла пересечь не только российскую границу, но и так называемые "красные линии", которые были установлены Соединенными Штатами Америки. Об этом говорится в материале Financial Times.

С первого дня полномасштабной войны Вашингтон настаивал на том, что его первая цель — помощь Киеву в защите территории и сохранении суверенного государства. Все предложения о том, что боевые действия могут перенестись на российскую территорию рассматривались как опасные.

Уже после начала наступления в Курской области украинский президент негативно отзывался об ограничениях Запада на использование вооружения, ведь "наивная и иллюзорная концепция "красных линий" не работает и вовсе "рухнула".

Вторая цель США состояла в том, чтобы любыми способами избежать начала Третьей мировой войны и если бы стоял вопрос в том, чтобы дальше помогать Украине или помешать началу глобального конфликта, то Белый дом выбрал бы второе, говорится в материале.

Отдельно в публикации напоминают о недавней книге журналиста Дэвида Сэнгера, где пошла речь о том, что Джо Байден в разговоре с помощниками предположил, что украинский президент Владимир Зеленский якобы "намеренно пытается втянуть Америку в Третью мировую войну".

Ограничения для Украины: чего медлят в Вашингтоне

Киев и Вашингтон по-разному относятся риску, пишут авторы материала. В Белом доме, предоставляя ВСУ различное вооружение, дополнительно выдвигают различные условия. То же самое касалось и РСЗО HIMARS, когда был поставлен радиус действия. В мае США разрешили использовать этот вид вооружения по военным целям на территории РФ, но Украина дальше настаивает на том, чтобы любые запреты были сняты.

"Украинцы уже давно жалуются, что осторожность их самых могущественных союзников означает, что им приходится воевать с одной рукой за спиной. Россия может свободно наносить удары вглубь Украины, но Украине запрещено наносить ответные удары", — говорится в сообщении.

А вот что касается наступления в Курской области, то правительства Киева и Вашингтона продолжают утверждать, что американцы не были проинформированы о проведении операции. При этом авторы материала говорят о том, что в интересах США продолжать отрицать прямую причастность к планированию наступления.

Кроме того, Украина могла взять пример с Израиля, который предпринимал различные шаги без одобрения Белого дома.

"На данный момент в Вашингтоне с осторожным оптимизмом смотрят на Курское наступление — хотя и остаются сомнения в том, смогут ли киевские войска удержать захваченную ими территорию и противостоять российским атакам на востоке Украины. Американцы по-прежнему намерены избегать прямого конфликта с Россией и серьезно относятся к угрозе ядерного конфликта", — говорится в сообщении.

Некоторые западные аналитики и вовсе считают, что боевые действия в Курской области наоборот опровергли ядерные угрозы Кремля. Представитель университета Сент-Эндрюс Филлипс О’Брайен заявил, что вторжение на российскую территорию всегда было последней "красной линией" президента Владимира Путина и Украинцы "маршируют прямо по ней".

В то же время, как показала практика, это не предел и Москва не готова к применению ядерного оружия. Это могло бы произойти в том случае, если бы Владимир Путин почувствовал угрозу для своего режима.

Напомним, 26 августа сообщалось, что США ждут развития операции ВСУ в Курской области, писали в WSJ. Вашингтон дает Киеву пространство для проведения Курской операции, впрочем, по сообщению официальных лиц, Соединенные штаты избегают публичного привлечения к этому вопросу, пишет издание.

25 августа стало известно, что США и Британия передавали ВСУ спутниковые снимки с Курской области, писали в NYT. Анонимные американские чиновники делятся, что в руках Сил обороны также оказывались различные разведывательные данные. Украинские командиры должны были их использовать для того, чтобы следить за вражескими подкреплениями, а не для наступления.