Не для продвижения: США и Британия передавали ВСУ спутниковые снимки с Курской области, — NYT

Анонимные американские чиновники делятся, что в руках Сил обороны также оказывались различные разведывательные данные. Украинские командиры должны были их использовать для того, чтобы следить за вражескими подкреплениями, а не для наступления.

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Украина получала от Соединенных Штатов Америки и Великобритании спутниковые снимки и разведывательные данные о Курской области, где уже практически 3 недели продолжается операция ВСУ. Об этом говорится в материале The New York Times.

Авторы материала напоминают, что официальные лица США продолжают настаивать на том, что они не получали от Киева предупреждения о подготовке к наступлению и все происходило совершенно секретно.

В Вашингтоне и сейчас задают вопросы о том, какие стратегические цели у ВСУ, намерены ли они удерживать позиции, а также насколько сильно намерены продвигаться вперед.

В то же время, анонимные американские чиновники в комментарии журналистам рассказали, что США и Великобритания могли предоставлять Украине спутниковые снимки и другую информацию про российский регион. Делалось это не для того, чтобы помочь продвинуться на фронте, а для того, чтобы командиры ВСУ могли лучше отслеживать российские подкрепления, которые могут атаковать их или прервать операцию.

При этом источники также добавляют, что чем больше Силы обороны пытаются занять территорию в российском регионе, тем выше риск "перенапряжения линий снабжения и ПВО". А вот введение дополнительных подразделений в Курскую область может якобы ослабить слабые места на Донбассе.

Напомним, 23 августа сообщалось, что США разрешают Украине использовать американское оружие в Курской операции. По словам Сабригы Сингх, у Пентагона все еще есть вопросы относительно того, как операция в Курской области РФ "вписывается в стратегические цели на поле боя".