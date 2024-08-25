Не для просування: США і Британія передавали ЗСУ супутникові знімки з Курської області, — NYT

Анонімні американські чиновники діляться, що в руках Сил оборони також опинялися різні розвідувальні дані. Українські командири мали їх використовувати для того, щоб стежити за ворожими підкріпленнями, а не для наступу.

Related video

Україна отримувала від Сполучених Штатів Америки та Великої Британії супутникові знімки та розвідувальні дані про Курську область, де вже майже 3 тижні триває операція ЗСУ. Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Автори матеріалу нагадують, що офіційні особи США продовжують наполягати на тому, що вони не отримували від Києва попередження про підготовку до наступу і що все відбувалося цілком таємно.

У Вашингтоні і зараз ставлять запитання про те, які стратегічні цілі у ЗСУ, чи мають намір вони утримувати позиції, а також наскільки сильно мають намір просуватися вперед.

Водночас анонімні американські чиновники в коментарі журналістам розповіли, що США і Велика Британія могли надавати Україні супутникові знімки та іншу інформацію про російський регіон. Робилося це не для того, щоб допомогти просунутися на фронті, а для того, щоб командири ЗСУ могли краще відстежувати російські підкріплення, які можуть атакувати їх або перервати операцію.

При цьому джерела також додають, що що більше Сили оборони намагаються зайняти територію в російському регіоні, то вищий ризик "перенапруження ліній постачання і ППО". А ось введення додаткових підрозділів у Курську область може нібито послабити слабкі місця на Донбасі.

Нагадаємо, 23 серпня повідомлялося, що США дозволяють Україні використовувати американську зброю в Курській операції. За словами Сабріги Сінгх, у Пентагону все ще є питання щодо того, як операція в Курській області РФ "вписується в стратегічні цілі на полі бою".