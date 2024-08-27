Дилемма для Кремля в Курской области: генерал США рассказал, чего ждать от Украины

Командование Сил обороны Украины начало многомерную операцию, в которой рейд в Курской области происходит параллельно с ударами вглубь территории РФ, пояснил генерал Бен Ходжес. Он поражен планом Генштаба ВСУ и назвал его "блестящим".

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Украина продолжает прорыв в Курской области и при этом наносит болезненные удары вглубь РФ по аэродромам, складам горюче-смазочных материалов и логистике. При этом власти в Кремле почти месяц не могут определить, что же делать с проникновением украинцев на российскую территорию. О возможных планах Украины и реакции России генерал армии США Бен Ходжес рассказал порталу "Телеграф".

Ходжес оценил позиции Украины и РФ — что происходило до операции на Курщине и какие действия начались после. Генерал отметил, что Силы обороны готовили прорыв в полной тайне и достигли "полной неожиданности", начав контрнаступление на российскую территорию. При этом можно назвать несколько целей этой "неожиданности": плацдарм для защиты Сумской области, изменение "динамики войны", появление нескольких рычагов давления на РФ. Военный назвал, какие угрозы давят на Россию: газораспределительная станция в Судже, Курская АЭС и возможность ударов по аэродромам, которые стали ближе. Учитывая эти факторы Ходжес объяснил, что Кремль до сих пор не может определиться, что же делать. В Москве ищут ответы на три вопроса. Первый: игнорировать ли прорыв на Курщине. Второй: если не игнорировать, то что же делать? Третье: перебрасывать ли силы с других участков?

"Это ставит Кремль перед дилеммой. Можно увидеть потенциал, который это создает для любых будущих переговоров, а также огромное внутреннее давление на Кремль", — подчеркнул американский генерал.

Кроме того, Ходжес обратил внимание на действия Украины на других направлениях. В частности, речь идет об ударах по нефтегазовым предприятиям РФ, по аэродромам, по парому в Черном море, по железным дорогам. Он отметил, что это говорит о "многомерных операциях", которые происходят одновременно с прорывом под Курском.

"Это не совпадение. Это блестящее планирование и выбор целей со стороны Генерального штаба ВСУ и ГУР для достижения всех этих эффектов одновременно", — подытожил собеседник журналистов, пораженный мастерством украинского командования.

Прорыв в Курской области по состоянию на 27 августа

Прорыв в Курской области начался 6 августа и продолжается уже более 20 дней. На онлайн-карте боевых действий DeepState по состоянию на 27 августа указано, что под контролем Сил обороны находится 823 кв. км, а бои идут на площади 416,7 кв. км. Общая площадь области — 29 800 кв. км.

Прорыв в Курской области — карта по состоянию на 27 августа Фото: DeepState

Отметим, в одном из последних отчетов командующего Александра Сырского указано, что бои продолжаются на площади 1 250 кв. км Курской области и охвачено 92 населенных пункта. Перед этим президент РФ Владимир Путин назвал вторжение Украины "провокацией", в аналитики Института изучения войны отметили, что на Курщину перебрасывают "солянку" из различных подразделений ВС РФ, срочников, но почти не трогают фронтовые части.

Напоминаем, 26 августа издание Financial Times написало, будто прорыв Украины на Курщине пересек "красные линии", которые для нее нарисовали в США. Между тем появились уточнения относительно ракет ATACMS.