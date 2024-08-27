Дилема для Кремля в Курській області: генерал США розповів, чого чекати від України

Командування Сил оборони України почало багатовимірну операцію, у якій рейд в Курській області відбувається паралельно з ударами вглиб території РФ, пояснив генерал Бен Годжес. Він вражений планом Генштабу ЗСУ і назвав його "блискучим".

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Україна продовжує прорив в Курській області і водночас завдає болючих ударів вглиб РФ по аеродромах, складах паливо-мастильних матеріалів та логістиці. Натомість влада у Кремлі майже місяць не може визначити, що ж робити з проникненням українців на російську територію. Про можливі плани України та реакцію Росії генерал армії США Бен Годжес розповів порталу "Телеграф".

Годжес оцінив позиції України та РФ — що відбувалось до операції на Курщині та які дії почались після. Генерал відзначив, що Сили оборони готували прорив у повній таємниці та досягнули "повної несподіванки", почавши контрнаступ на російську територію. Можна назвати кілька цілей цієї "несподіванки": плацдарм для захисту Сумської області, зміна "динаміки війни", поява кількох важелів тиску на РФ. Військовий назвав, які загрози тиснуть на Росію: газорозподільча станція в Суджі, Курська АЕС та можливість ударів по аеродромах, які стали ближчими. З огляду на ці фактори Годжес пояснив, що Кремль досі не може визначитися, що ж робити. У Москві шукають відповіді на три питання. Перше: чи ігнорувати прорив на Курщині: Друге: якщо не ігнорувати, то що ж робити? Третє: чи перекидати сили з інших ділянок?

"Це ставить Кремль перед дилемою. Можна побачити потенціал, який це створює для будь-яких майбутніх переговорів, а також величезний внутрішній тиск на Кремль", — наголосив американський генерал.

Крім того, Годжес звернув увагу на дії України на інших напрямках. Зокрема, ідеться про удари по нафтогазових підприємствах РФ, по аеродромах, по порому в Чорному морі, по залізницях. Він зауважив, що це говорить про "багатовимірні операції", які відбуваються одночасно з проривом під Курськом.

"Це не збіг. Це блискуче планування і вибір цілей з боку Генерального штабу ЗСУ та ГУР для досягнення всіх цих ефектів одночасно", — підсумував співрозмовник журналістів, вражений майстерністю українського командування.

Прорив в Курській області станом на 27 серпня

Прорив в Курській області почався 6 серпня і триває вже понад 20 днів. На онлайн-карті бойових дій DeepState станом на 27 серпня зазначено, що під контролем Сил оборони перебуває 823 кв. км, а бої точаться на площі 416,7 кв. км. Загальна площа області — 29 800 кв. км.

Прорив в Курській області - карта станом на 27 серпня Фото: DeepState

Зазначимо, у одному з останніх звітів командувача Олександра Сирського зазначено, що бої тривають на площі 1 250 кв. км Курської області і охоплено 92 населених пунктів. Перед цим президент РФ Володимир Путін назвав вторгнення України "провокацією", в аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що на Курщину перекидають "солянку" з різних підрозділів ЗС РФ, строковиків, але майже не чіпають фронтові частини.

Нагадуємо, 26 серпня видання Financial Times написало, начебто прорив України на Курщині перетнув "червоні лінії", які для неї намалювали в США. Тим часом з'явились уточнення щодо ракет ATACMS.