Командування ЗС РФ покладається на строковиків у протидії прориву ЗСУ у Курській області, — ISW

Як зазначили аналітики, російське військове командування не хоче проводити передислокацію сил ЗС РФ з інших напрямків, щоб не зірвати наступальні дії на сході України.

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Командування ЗС РФ вважає, що сил, які розгорнуті в районі російсько-українського кордону у Курській області та які здебільшого складаються із строковиків, вистачить для протидії Збройним силам України. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 9 серпня 2024 року.

"Російське військове командування, схоже, покладається на існуючі підрозділи, розгорнуті в районі міжнародного кордону, і на легкодоступні сили в тилу, більшість з яких — це підрозділи, укомплектовані солдатами строкової служби і нерегулярними формуваннями, для протидії триваючому вторгненню України в Курську область", — йдеться у звіті.

Аналітики уточнили, що саме ці підрозділи першими відреагують, навіть якщо російське військове командування вирішить перекинути додаткові, більш досвідчені підрозділи з інших частин фронту.

"Російське військове командування наразі чинить опір оперативному тиску щодо передислокації сил з інших оперативних напрямків, щоб не допустити, щоб українське вторгнення зірвало російські наступальні операції на сході України", — зазначили в ISW.

Аналітики нагадали, що на початку українського прориву в Курській області там діяли російські військовослужбовці строкової служби, прикордонники ФСБ та підрозділи чеченського спецназу "Ахмат".

Пов'язаний з Кремлем російський військовий блогер заявив, що російське військове командування поставило перед російським спецназом і силами ССО завдання "зачистити" зону прориву і відтіснити українські війська назад через міжнародний кордон, а кілька інших російських військових блогерів висловили впевненість, що сили російського спецназу, є найбільш здатними російськими силами, які можуть відповісти на український прорив.

Також в ISW відзначили, що російське військове командування могло перекинути резерви російського Африканського корпусу до Курської області з Краснодарського краю. В ISW наголосили, що не мають можливості перевірити це твердження.

Нагадаємо, у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 8 серпня аналітики назвали можливі варіанти "помсти" РФ за прорив у Курській області.

9 серпня видання The Washington Post оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що на повернення Курської області у росіян може піти рік.