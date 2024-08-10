Командование ВС РФ полагается на срочников в противодействии прорыву ВСУ в Курской области, — ISW

Как отметили аналитики, российское военное командование не хочет проводить передислокацию сил ВС РФ с других направлений, чтобы не сорвать наступательные действия на востоке Украины.

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Командование ВС РФ считает, что сил, развернутых в районе российско-украинской границы в Курской области и которые в основном состоят из срочников, хватит для противодействия Вооруженным силам Украины. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 9 августа 2024 года.

"Российское военное командование, похоже, полагается на существующие подразделения, развернутые в районе международной границы, и на легкодоступные силы в тылу, большинство из которых — это подразделения, укомплектованные солдатами срочной службы и нерегулярными формированиями, для противодействия продолжающемуся вторжению Украины в Курскую область", — говорится в отчете.

Аналитики уточнили, что именно эти подразделения первыми отреагируют, даже если российское военное командование решит перебросить дополнительные, более опытные подразделения из других частей фронта.

"Российское военное командование сейчас сопротивляется оперативному давлению по передислокации сил с других оперативных направлений, чтобы не допустить, чтобы украинское вторжение сорвало российские наступательные операции на востоке Украины", — отметили в ISW.

Аналитики напомнили, что в начале украинского прорыва в Курской области там действовали российские военнослужащие срочной службы, пограничники ФСБ и подразделения чеченского спецназа "Ахмат".

Связанный с Кремлем российский военный блогер заявил, что российское военное командование поставило перед российским спецназом и силами ССО задачу "зачистить" зону прорыва и оттеснить украинские войска обратно через международную границу, а несколько других российских военных блогеров выразили уверенность, что силы российского спецназа, являются наиболее способными российскими силами, которые могут ответить на украинский прорыв.

Также в ISW отметили, что российское военное командование могло перебросить резервы российского Африканского корпуса в Курскую область из Краснодарского края. В ISW отметили, что не имеют возможности проверить это утверждение.

Напомним, в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 8 августа аналитики назвали возможные варианты "мести" РФ за прорыв в Курской области.

9 августа издание The Washington Post обнародовало материал, в котором говорится о том, что на возвращение Курской области у россиян может уйти год.