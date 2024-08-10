Колонну ВС РФ уничтожили ракетами в Курской области: появились фото масштабного удара

На обнародованных фото видно, что обгоревшая и подбитая российская военная колонна стоит вдоль автодороги в Курской области.

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Уничтоженная в ночь с 8 на 9 августа в Курской области российская военная техника, до сих пор стоит на окраинах автодороги, где по ней попали украинские ракеты. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

"В Курской области разобранная украинскими ракетами военная колонна до сих пор стоит там, где по ней прилетело", — отметил Цаплиенко в описании к опубликованным фотографиям уничтоженной техники.

Отметим, что аналитики DeepState подтвердили атаку HIMARS на колонну российской техники, наполненной российскими солдатами.

Событие произошло рядом с селом Октябрьское на полпути от Рыльска до Степановки. На видео можно насчитать с пол десятка машин, которые избиты и сожжены стоят на обочине.

Фокус не публикует видео по этическим соображениям.

Напомним, 9 августа российское пропагандистское издание "РИА Новости" обнародовало видео, на котором видно, как российское командование перебрасывает военную технику и живую силу ближе к месту прорыва в Курской области.

В ночь с 8 на 9 августа в Рыльском районе Курской области РФ были слышны мощные взрывы. Представитель украинской добровольческой армии Сергей Братчук сообщил, что недалеко от села Октябрьское, Рыльского района, Курской области РФ пылает вражеская техника.