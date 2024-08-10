На повернення Курської області у росіян може піти рік, — The Washington Post

Як зазначив політичний аналітик Сергій Марков, прорив ЗСУ у Курській області — це провал всієї системи російської розвідки та безпосередній удар особисто по Путіну.

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Прорив українських військ вглиб території РФ у Курській області стало найбільшим викликом для президента РФ Володимира Путіна з часів повстання найманців "Вагнера" у червні 2023 року, а на повернення зайнятих Збройними силами України територій у цьому регіоні у росіян може піти рік. Про це пише The Washington Post.

Як зазначили журналісти, атака на Курськ застала російську оборону зненацька, коли вона була слабо укомплектована і, схоже, нічого не знала.

"Це провал всієї системи розвідки, і оскільки Путін несе за це відповідальність, то зрозуміло, що це удар по Путіну", — зазначив політичний аналітик Сергій Марков.

Водночас деякі російські аналітики висловлювали побоювання, що відвоювання захопленої українськими військами території може зайняти багато часу, якщо повномасштабний контрнаступ російських підкріплень затягнеться ще на кілька днів.

В такому випадку українські бригади встигли б окопатися на укріплених позиціях, що потенційно дало б Києву потужний козир на майбутніх переговорах про припинення вогню або мирних переговорах.

"Якщо вони (українці, — ред.) діятимуть з такою ж швидкістю, з якою Росія атакує в інших місцях, то на повернення Курської області може піти рік", — сказав Марков.

Водночас, за його словами, якщо атака України буде відбита, то це стане розв'язанням проблеми для Путіна.

"Люди все ще сподіваються, що це закінчиться знищенням українських сил", — пояснив Марков.

Журналісти The Washington Post також підкреслили, що успішна операція на російській землі — після більш ніж двох років бойових дій майже виключно на території України — мала психологічне значення для Києва, піднявши бойовий дух українських військ і цивільного населення, показавши Путіна і його армію немічними і неефективними.

Нагадаємо, 9 серпня видання The Washington Post оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Україна звернулася до США щодо дозволу на використання ракет ATACMS в РФ.