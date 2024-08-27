Путину не сообщают плохие новости: генерал США оценил рейд ВСУ в Курской области

По словам Бена Ходжеса, украинское командование очень хорошо поработало над защитой информации, поэтому враг не узнал об операции в Курской области.

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Успех ВСУ во время контрнаступления в Курской области РФ поразил Бена Ходжеса — американского генерала в отставке, бывшего командующего армии США в Европе. Ходжес поддерживает Украину и поражен ее успехами. А также он считает, что наступление Сил обороны на РФ было также обусловлено тем фактом, что российскому президенту Путину не сообщают плохие новости. Об этом пишет "Телеграф".

Бен Ходжес сразу заметил, что союзники Украины не знают всех целей, и не должны их знать. "Украинское правительство и Генеральный штаб очень хорошо поработали над защитой информации", — пошутил генерал.

Журналист напомнил, что реакция Путина на операцию ВСУ была достаточно медленной. И сейчас он продолжает странно себя вести, активизировав международные визиты. Недавно он побывал в Азербайджане и встречался с президентом Алиевым. Также ездил по РФ, посетив Чечню и пообщавшись с Рамзаном Кадыровым и его сыном-орденоносцем.

Ходжес сказал, что может лишь предполагать, но напомнил, что в автократическом правительстве диктаторского типа люди неохотно сообщают боссу плохие новости.

"Думаю, что его могли не вовремя и неточно проинформировать о том, что происходит, или о серьезности ситуации. И, думаю, такая же тенденция наблюдается и на более низких уровнях", — сказал генерал.

Также он считает, что подчиненные Путина также не ожидали того, что ВСУ начнут операцию в Курской области и не хотели приносить президенту РФ плохие новости.

"Медленная реакция могла быть, потому что люди, возможно, были удивлены, не хотели признавать своего удивления, или не хотели приносить плохие новости, или искали кого-то другого, на кого можно было бы свалить вину", — считает Ходжес.

Также он говорит, что Путин имеет склонность исчезать во время больших кризисов.

"Он поехал в Баку и Чечню и занимался другими делами, чтобы создать определенную дистанцию между собой и этой проблемой", — сказал Ходжес.

По его мнению, поведение Путина отражает тот факт, что в России плохо отлажена структура командования и управления и все структуры конфликтуют между собой.

"Кто несет ответственность? Есть Генеральный штаб ВС РФ, есть ФСБ, есть Росгвардия, есть внутренние силы, пограничные войска, и все они ненавидят друг друга. Поэтому вряд ли есть хорошее сотрудничество и обмен разведданными между различными штабами. Поэтому я думаю, что все эти факторы способствуют медленной, неэффективной реакции на этот момент", — говорит Ходжес.

По его мнению, российские структуры это исправят и начнут собирать силы из других мест. Смогут ли они сделать это достаточно быстро, чтобы организовать какой-то эффективный контрудар против украинского контрнаступления, — Ходжес не может это предсказать.

Работа ВСУ в Курской области

"Мне кажется, что украинский Генштаб очень хорошо подготовился к этому и, вероятно, продумал все возможные российские реакции. Предполагаю, что они готовы наблюдать за реагированием россиян, и сделать так, чтобы им было очень трудно во время этого", — заявил генерал.

Также он считает, что российские войска могут попасть в окружение в Курской области. И маленькие ячейки российских сил не представляют серьезной угрозы.

"Их либо заставят сдаться, либо уничтожат, когда украинские войска будут готовы к этому", — резюмировал Ходжес.

Напомним, 14 августа журналисты немецкого издания заметили, что Путин заметно нервничал, когда слушал доклад о наступлении ВСУ в Курской области, и заявили, что он очень нервничал и злился куда больше, чем когда слушал другие новости с фронта. Особенно его разозлил доклад временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, когда тот говорил об "оккупированных населенных пунктах".