Путіну не повідомляють погані новини: генерал США оцінив рейд ЗСУ в Курській області

За словами Бена Годжеса, українське командування дуже добре попрацювало над захистом інформації, тому ворог не дізнався про операцію в Курській області.

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Успіх ЗСУ під час контрнаступу в Курській області РФ вразив Бена Годжеса — американського генерала у відставці, колишнього командувача армії США в Європі. Годжес підтримує Україну та вражений її успіхами. А також він вважає, що наступ Сил оборони на РФ був зумовлений тим фактом, що російському президенту Путіну не повідомляють погані новини. Про це пише "Телеграф".

Бен Годжес одразу зауважив, що союзники України не знають всіх цілей і не повинні їх знати. "Український уряд і Генеральний штаб дуже добре попрацювали над захистом інформації", — пошуткував генерал.

Журналіст нагадав, що реакція Путіна на операцію ЗСУ була досить повільною. І зараз він продовжує дивно поводитись, активізувавши міжнародні візити. Нещодавно він побував у Азербайджані і зустрічався із президентом Алієвим. Також їздив по РФ, відвідавши Чечню та поспілкувавшись із Рамзаном Кадировим та його сином-орденоносцем.

Годжес сказав, що може лише припускати, але нагадав, що в автократичному уряді диктаторського типу люди неохоче повідомляють босу погані новини.

"Думаю, що його могли невчасно та неточно поінформувати про те, що відбувається, або про серйозність ситуації. І, гадаю, така сама тенденція спостерігається і на нижчих рівнях", — сказав генерал.

Також він вважає, що підлеглі Путіна також не очікували того, що ЗСУ почнуть операцію в Курській області і не хотіли приносити президенту РФ погані новини.

"Повільна реакція могла бути, тому що люди, можливо, були здивовані, не хотіли визнавати свого здивування, або не хотіли приносити погані новини, або шукали когось іншого, на кого можна було б звалити провину", — вважає Годжес.

Також він каже, що Путін має схильність зникати під час великих криз.

"Він поїхав до Баку та Чечні й займався іншими справами, щоб створити певну дистанцію між собою та цією проблемою", — сказав Годжес.

На його думку, поведінка Путіна відображає той факт, що в Росії погано налагоджена структура командування та управління і всі структури конфліктують між собою.

"Хто несе відповідальність? Є Генеральний штаб ЗС РФ, є ФСБ, є Росгвардія, є внутрішні сили, прикордонні війська, і всі вони ненавидять один одного. Тому навряд чи є гарна співпраця та обмін розвідданими між різними штабами. Тому я думаю, що всі ці чинники сприяють повільній, неефективній реакції на цей момент", — каже Годжес.

На його думку, російські структури це виправлять і почнуть збирати сили з інших місць. Чи зможуть вони зробити це досить швидко, щоб організувати якийсь ефективний контрудар проти українського контрнаступу, — Годжес не може це передбачити.

Робота ЗСУ у Курській області

"Мені здається, що український Генштаб дуже добре підготувався до цього і, ймовірно, продумав усі можливі російські реакції. Припускаю, що вони готові спостерігати за реагуванням росіян, і зробити так, щоб їм було дуже важко під час цього", — заявив генерал.

Також він вважає, що російські війська можуть потрапити в оточення в Курській області. І маленькі осередки російських сил не становлять серйозної загрози.

"Їх або змусять здатися, або знищать, коли українські війська будуть готові до цього", — резюмував Годжес.

Нагадаємо, 14 серпня журналісти німецького видання помітили, що Путін помітно нервував, коли слухав доповідь про наступ ЗСУ в Курській області, і заявили, що він дуже нервував і злився куди більше, ніж коли слухав інші новини з фронту. Особливо його розлютила доповідь тимчасово виконуючого обов'язки губернатора Курської області Олексія Смирнова, коли той говорив про "окуповані населені пункти".