Прорив в Курській області: ЗС РФ перекинули 30 тисяч з фронту в Україні, — Сирський (відео)

Україна контролює майже 1 300 кв. км російської території, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Під час рейду в Курську область взяли у полон майже 600 військових ЗС РФ.

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Командування ЗС РФ вирішило забрати частину підрозділів, які воюють на південному відтинку фронту в Україні. Ці підрозділи ворог перекинув на прорив в Курській області, де тривають бої з бригадами ЗСУ. Загалом проти українців на Курщині воює 30-тисячне військо. Про ситуацію під Курськом, а також на інших ділянках лінії зіткнення головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський розповів під час форуму "Україна 2024. Незалежність", онлайн-трансляція якого велась на YouTube-каналі Офісу президента.

Сирський здійснив пряме включення під час панельної дискусії на форумі "Україна 2024. Незалежність", яка відбулась 27 серпня за участю низки українських посадовців. Головнокомандувач коротко описав ситуацію на Курському, Покровському та інших напрямках.

Курський напрямок — сюди перекинули підрозділи ЗС РФ обсягом 30 тис. осіб, які раніше перебували в Україні, і вороже угрупування продовжує зростати. Тим часом протягом 21 дня бойових дій ЗСУ вдалось взяти під контроль 100 населених пунктів і площу 1 294 кв. км на російській території. Крім того, взяли у полон 594 російських військових, заявив командувач.

Покровський напрямок — зі слів Сирського, ситуація складна, але контрольована. Українські війська "продовжують завдавати втрат окупантам", але тривають "найбільш інтенсивні бої".

Південний напрямок — тут дещо знищилась активність російської армії, наголосив генерал. Однак, все ж продовжуються штурмові дії на ділянці під Запоріжжям (у районі Роботиного) та під Херсоном (атаки на острови в дельті Дніпра).

"На півдні України ворог дещо знизив свою активність, насамперед це пов'язано з тим, що частину своїх сил і засобів він перекинув на Курський напрямок", — пояснив Сирський.

Прорив в Курській області - Сирський про ситуацію станом на 27 серпня див. з 2:08:00

Прорив в Курській області — ситуація 27 серпня

Зазначимо, через півтора тижня після початку прориву в Курській області українське командування доповіло про контроль над 1 250 кв. км російської території. Також вдалось дістатись до 92 населених пунктів. Бійці ЗСУ публікували фото та відео з найбільшого прикордонного міста Суджа, у якому почала працювати військова комендатура, призначена президентом України.

Прорив в Курській області - ситуація станом на 27 серпня від DeepState Фото: DeepState

27 серпня з'явилось інтерв'ю генерала Годжеса, у якому він говорив про дилему для Кремля, яка виникла після появи українців на російській території. На його думку, протягом трьох тижнів прориву російська влада все ніяк не може визначитись, як діяти. При цьому їй доводиться враховувати загрозу для транспортування газу через Суджу, роботу Курської АЕС та наближення Сил оборони України до російських аеродромів.

Нагадуємо, у Китаї відреагували на бойові дії в Курській області, розкритикувавши США та застосування американської зброї. Тим часом генерал США пояснив, чому президент РФ так мляво оцінив рейд української армії.