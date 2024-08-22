Почти 30 км за два дня: как ВСУ пробивали оборону россиян в Курской области, — DeepState

Подразделение стремительно зашло на территорию России и своими действиями обеспечило успех на левом фланге удара Сил Обороны на Курскую область.

Related video

Успех ВСУ в Курской области обусловлен слаженными и точными действиями всех подразделений. Ведь кроме срочников границу России защищали минные поля. Как украинским военным так стремительно удалось пробить оборону врага, рассказали OSINT-аналитики проекта DeepState.

Атака, как известно, началась утром 6 августа. За два дня подразделению удалось рейдом прорваться почти на 30 километров в глубину вражеской территории.

Все началось с быстрого разминирования техникой 225 ОШБ минно-взрывных заграждений противника утром 6 августа. Это позволило штурмовым группам пробиться и начать бои за опорные пункты россиян. После первых успехов, удар продолжился через село Дарьевку на населенный пункт Нижний Клин.

Карта, демонстрирующая продвижение ВСУ в Курской области Фото: Deep State

Первый день закончился выходом ДШВ через боевые порядки 225 в район сосредоточения возле населенного пункта Зеленый Путь. Только здесь россияне начали оказывать существенное сопротивление и наносить атаки.

На второй день рейда подразделения 225 ОШБ ударили параллельно трассе, выйдя к населенному пункту Коренёво. Этот маневр обвалил логистику и оборону врага на трассе, что позволило подразделениям расширить контроль и улучшить тактическое положение.

Сейчас бои в Курской области продолжаются.

"Подразделения продолжают выполнять поставленные задачи и достигают успехов пока на тактическом уровне. Информация предоставленная участниками тех событий общая и уже не несет оперативной ценности для врага", — отметили аналитики.

Напомним, сегодня стало известно, что в Курской области, где сейчас проводят спецоперацию Вооруженные силы Украины, россияне потеряли две мостовые переправы. Их уничтожили пилоты ВСУ в сотрудничестве с другими подразделениями Сил обороны. Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что мосты были атакованы в 20-х числах августа 2024 года.

Также стало известно, что Россия мешает собственным гражданам искать родных из Курской области. Группы в соцсетях, где россияне искали родных, закрывают.