Майже 30 км за два дні: як ЗСУ пробивали оборону росіян у Курській області, — DeepState

Підрозділ стрімко зайшов на територію Росії і своїми діями забезпечив успіх на лівому фланзі удару Сил Оборони на Курську область.

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Успіх ЗСУ у Курській області зумовлений злагодженими та точними діями всіх підрозділів. Адже окрім строковиків кордон Росії захищали мінні поля. Як українським військовим так стрімко вдалось пробити оборону ворога, розповіли OSINT-аналітики проєкту DeepState.

Атака, як відомо, почалась зранку 6 серпня. За два дні підрозділу вдалося рейдом прорватися на майже 30 кілометрів в глибину ворожої території.

Все почалося зі швидкого розмінування технікою 225 ОШБ мінно-вибухових загороджень противника зранку 6 серпня. Це дало змогу штурмовим групам пробитися і почати бої за опорні пункти росіян. Після перших успіхів, удар продовжився через село Дар'ївку на населений пункт Нижній Клин.

Мапа, яка демонструє просування ВСУ у Курській області Фото: Deep State

Перший день закінчився виходом ДШВ через бойові порядки 225 у район зосередження біля населеного пункту Зелений Шлях. Тільки тут росіяни почали чинити суттєвий опір та завдавати атак.

На другий день рейду підрозділи 225 ОШБ вдарили паралельно трасі, вийшовши до населеного пункту Коренево. Цей маневр обвалив логістику та оборону ворога на трасі, що дало можливість підрозділам розширити контроль та покращити тактичне положення.

Нині бої в Курській області тривають.

"Підрозділи продовжують виконувати поставлені задачі та досягають успіхів поки що на тактичному рівні. Інформація надана учасниками тих подій загально і вже не несе оперативної цінності для ворога", — зауважили аналітики.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в Курській області, де зараз проводять спецоперацію Збройні сили України, росіяни втратили дві мостові переправи. Їх знищили пілоти ЗСУ у співпраці з іншими підрозділами Сил оборони. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що мости було атаковано у 20-х числах серпня 2024 року.

Також стало відомо, що Росія заважає власним громадянам шукати рідних з Курської області. Групи в соцмережах, де росіяни шукали рідних, закривають.