Ускладнили логістику: пілоти ЗСУ рознесли дві переправи росіян у Курській області (відео)

Мости було атаковано керованими авіаційними бомбами в 20-х числах серпня 2024 року.

Related video

В Курській області, де зараз проводять спецоперацію Збройні сили України, росіяни втратили 2 мостові переправи. Їх знищили пілоти ЗСУ у співпраці з іншими підрозділами Сил оборони. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

За його інформацією, мости було атаковано в 20-х числах серпня 2024 року.

"Льотчики тактичної авіації Повітряних Сил разом із побратимами з інших родів та видів військ Сил оборони успішно розносять логістичні сполучення в Курській області", — написав командувач.

На підтвердження своїх слів він додав відео з результатом бойової роботи авіації. Мостові переправи було знищено керованими авіабомбами.

Нагадаємо, що 22 серпня повідомлялося, що українські війська зруйнували всі 3 наявні мости через річку Сейм. Унаслідок чого близько 3 000 солдатів РФ опинилися в пастці. Україна визнала, що використовувала HIMARS у Курській області.

Також Сили оборони знищили понтонні переправи, які звели росіяни. OSINT-розслідувачі встановили координати понтонів. Понтони та інженерні машини стояли на річці Сейм неподалік від раніше підірваних мостів.