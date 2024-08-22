По мостах і переправах: Україна визнала, що використовувала HIMARS у Курській області, — Times

За словами журналістів, українські війська зруйнували всі три наявні мости через річку Сейм. Унаслідок чого близько 3000 солдатів РФ опинилися в пастці.

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В Україні офіційно визнали, що використовували західну зброю в Курській області Росії. Про це пише видання The Times.

За словами журналістів, ЗСУ застосовують реактивну систему HIMARS для знищення мостів, понтонів та інженерного обладнання противника.

Видання пише, що російським військовим інженерам довелося терміново перекидати понтони до річки Сейм у Курській області після того, як українські війська зруйнували всі три наявні мости. У результаті чого близько 3000 солдатів РФ опинилися в пастці.

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У матеріалі йдеться, що українські військові повідомили, що понтони також були знищені за допомогою Himars.

"Куди на Курщині "зникають" понтони росіян? Оператори Сил спеціальних операцій спільно з підрозділами Сил оборони України їх точно знищують", — зазначили у пресслужбі ССО України.

У цьому ж повідомленні було підтверджено, що українські війська використовують HIMARS.

Повідомлення супроводжується відео, на якому можна побачити вогонь по мостах і понтонних переправах через стратегічно важливу річку.

Удари HIMARS у Курській області

Журналісти нагадали, що РСЗВ HIMARS було вперше передано Україні в серпні 2022 року за умови, що їх не використовуватимуть на території Росії. Відтоді ці обмеження пом'якшилися, але Україна, як і раніше, обмежена у використанні західних ракетних систем великої дальності проти РФ.

Нагадаємо, в ISW розповіли про успіхи Сил оборони в Курській області. Понтони на річці Сейм могли бути знищені ракетами HIMARS або планувальними авіаційними бомбами, написали аналітики Інституту вивчення війни. Вони підтверджують, що ЗСУ розширюють плацдарм по обидва боки від Суджі.

Також ЗМІ повідомляли, що ЗСУ можуть піти в контрнаступ у 2025 році. Журналісти The Telegraph припускають, що потенційне перекидання російських військ на Донбас і в Курську область може відкрити двері для посилення таємних українських операцій на тимчасово окупованому півострові.