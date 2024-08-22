По мостам и переправам: Украина признала, что использовала HIMARS в Курской области, — Times

По словам журналистов, украинские войска разрушили все три существующих моста через реку Сейм. В результате чего около 3000 солдат РФ оказались в ловушке.

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В Украине официально признали, что использовали западное оружие в Курской области России. Об этом пишет издание The Times.

По словам журналистов, ВСУ применяют реактивную систему HIMARS для уничтожения мостов, понтонов и инженерного оборудования противника.

Издание пишет, что российским военным инженерам пришлось срочно перебрасывать понтоны к реке Сейм в Курской области после того, как украинские войска разрушили все три существующих моста. В результате чего около 3000 солдат РФ оказались в ловушке.

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В материале говорится, что украинские военные сообщили, что понтоны также были уничтожены с помощью Himars.

"Куда на Курщине "исчезают" понтоны россиян? Операторы Сил специальных операций совместно с подразделениями Сил обороны Украины их точно уничтожают", — отметили в пресс-службе ССО Украины.

В этом же сообщении было подтверждено, что украинские войска используют HIMARS.

Сообщение сопровождается видео, на котором можно увидеть огонь по мостам и понтонным переправам через стратегически важную реку.

Удары HIMARS в Курской области

Журналисты напомнили, что РСЗО HIMARS были впервые переданы Украине в августе 2022 года при условии, что они не будут использоваться на территории России. С тех пор эти ограничения смягчились, но Украина по-прежнему ограничена в использовании западных ракетных систем большой дальности против РФ.

Напомним, в ISW рассказали об успехах Сил обороны в Курской области. Понтоны на реке Сейм могли быть уничтожены ракетами HIMARS или планирующими авиационными бомбами, написали аналитики Института изучения войны. Они подтверждают, что ВСУ расширяют плацдарм по обе стороны от Суджи.

Также СМИ сообщали, что ВСУ могут пойти в контрнаступление в 2025 году. Журналисты The Telegraph предполагают, что потенциальная переброска российских войск на Донбасс и в Курскую область может открыть двери для усиления тайных украинских операций на временно оккупированном полуострове.